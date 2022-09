Gemeente komt ijsbaan tegemoet: De Westfries gaat open ondanks hoge energieprijzen

Opluchting bij ijsbaan de Westfries in Hoorn. Exploitant Optisport opent de deuren, ondanks de extra kostenpost van zo'n 400.000 euro. De gemeente komt de ijsbaan tegemoet door de betaling van de huur uit te stellen. Vanwege de hoge energieprijzen was het nog onzeker of de ijsbaan begin volgende maand open kon.

"Het is fantastisch nieuws", reageert Eva Rusman, regiomanager bij Optisport. Maandagmiddag zat exploitant Optisport, van de Westfries in Hoorn, om de tafel met de gemeente Hoorn om de toekomst van de ijsbaan te bespreken.

De ijsbaan heeft door de stijgende energieprijzen een extra kostenpost erbij van 400.000 euro. De beheerder kan het niet betalen en stuurde een brandbrief naar de gemeente. Die laat de ijsbaan niet in de koud staan: de betaling van de huur wordt tijdelijk uitgesteld, totdat de ontwikkelingen op landelijk niveau ook bekend zijn.

"We zijn voor even gered", aldus Rusman, "de gemeente komt ons financieel tegemoet, waardoor we op 1 oktober gewoon open kunnen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, ook voor alle schaatsers en verenigingen die hier graag naartoe komen, al is het maar een tijdelijke oplossing."

12 procent duurder

Ondanks de hulp van de gemeente komt een deel van de kosten ook bij de schaatsers terecht. De ijsbaan verhoogt de prijzen per 1 oktober met 12 procent. Een ritje op de ijsbaan voor een volwassene gaat van 7,60 naar 8,50.

In april van dit jaar klopte de ijsbaan ook al aan bij de gemeente, op dat moment keken ze tegen anderhalve ton aan extra energiekosten aan. De gemeente gaf toen niet thuis. Wethouder Dick Bennis (Sport en Recreatie) zegt nu blij te zijn samen deze oplossing te hebben gevonden.

Bennis: "De ijsbaan is een publieke sportvoorziening die belangrijk is voor veel mensen in de regio Westfriesland en de provincie Noord-Holland. We scheppen nu wat lucht voor deze onderneming, zonder dat het de Hoornse inwoners wat kost. Omdat de hoge energieprijzen een landelijk fenomeen zijn hopen we dat er snel oplossingen worden aangeboden vanuit het Rijk.”