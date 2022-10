Jaap Edenbaan ondanks energiecrisis open: "Ik keek er de hele zomer naar uit"

Energiecrisis of niet, op de Jaap Edenbaan gaan ze vanaf vandaag vrolijk de winter in. De iconische schaatsbaan in Oost is weer open.

In de ijshal wordt wel gas gebruikt. Het gasgebruik is er wel lager dan vorig jaar, doordat de temperatuur in de hal, kleedkamers en douches lager minder hoog is geworden. Ook is het dweilwater minder warm.

Het was voor sommige schaatsers wel wennen. "Ik voelde me een beetje als Bambi. Schaatsen is net als mediteren en yoga, je moet je evenwicht gewoon vinden"

Joris Wouters, directeur Stichting IJscomplex Jaap Eden:

Waarom is de ijsbaan het hele jaar open?

"De Jaap Eden IJsbaan is het hele seizoen geopend. Op de ijsbaan zijn ruim 30 verschillende verenigingen actief; shorttrack, langebaan, kunstrijden, ijshockey en marathon. Deze sporten hebben allemaal een wedstrijdkalender die start in oktober en die doorloopt tot medio maart. Daarnaast hebben al weer veel Amsterdammers zich ingeschreven voor de schaatslessen. Wij zijn blij dat we een plek kunnen bieden waar mensen zorgeloos gezond kunnen bewegen.

Neemt Jaap Eden verantwoordelijkheid om te besparen?

Jazeker. De afgelopen jaren is er al geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen als zonnepanelen, zonneboilers en duurzame verlichting. Dit seizoen staat overal de temperatuur lager; in de verschillende ruimtes, het douchewater, het dweilwater etc. Waar maar mogelijk schalen we terug. We hebben bijvoorbeeld ook de helft van onze kenmerkende lampjes langs de 400m baan eruit gehaald.

Wat te verwachten als het energiecontract na eind volgend jaar is beëindigd?

"Helaas kan niemand nu voorspellen hoe de wereld er dan uit ziet. Er is sprake van een uitzonderlijke situatie waar het hele land last van heeft. Wij focussen ons nu op het komende schaatsseizoen.

We zijn vooral blij dat we weer open zijn en dat we mensen kunnen laten bewegen. De afgelopen winters hebben veel mensen niet kunnen sporten. De ijshal is lang dicht geweest en Corona-maatregelen stonden een bezoek aan de ijsbaan niet altijd toe. Mensen hebben dat gemist en we zijn blij dat we mensen weer een plek kunnen bieden om gezond te bewegen."