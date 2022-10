Urbanuskerk herrijst als ontmoetingsplek van Amstelveen: "Iedereen is welkom"

Buren van de Bovenkerkse Urbanuskerk in Amstelveen verzamelden zich deze week om een nieuwe stap in de restauratie van de in 2018 afgebrande kerk te vieren. De eerste paal van het gloednieuwe ontmoetingscentrum werd door jonge kerkgangers in de grond geslagen.

De handeling lijkt misschien simpel: de kinderen hoeven alleen een knop in te drukken en de paal wordt door een machine de grond in gedraaid. Wel heeft de eerste paal in de grond veel symbolische waarde. "De vormelingen (iemand die het vormsel ontvangt red.) zullen de mensen zijn die gebruik gaan maken van deze ontmoetingsruimte", vertelt Ad Verkleij van Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. (Tekst gaat verder onder de video)

De 11-jarige Melo is dan ook supertrots. "Ik vind het echt vet, want later gaan onze kinderen hier ook naartoe en dan kunnen wij zeggen dat wij dat hebben gedaan", vertelt hij aan NH Nieuws. De jongen is heel blij dat het is gelukt om de Urbanuskerk te herbouwen. "Ik ben geen andere kerk gewend, dus ik vind het fijn dat ik gewoon weer naar deze kan." (Tekst gaat verder onder de foto)

Het kerkbestuur hoopt dat de Urbanus met behulp van het nieuwe centrum als ontmoetingsplek voor de buurt en misschien zelfs Amstelveen gaat gelden. Verkleij: "Deze kerk is voor iedereen die van een mooi gebouw wil genieten, die hier iets wil vieren of naar activiteiten als concerten of cursussen wil."