Restauratie Urbanuskerk na verwoestende brand in volle gang

AMSTELVEEN - De Urbanuskerk vatte in 2018 vlam nadat de bliksem insloeg. In september werd de eerste steen gelegd en inmiddels wordt er volop gewerkt door het team van uitvoerder Nico de Bont in de kerk. Willem, die de herbouw coördineert, neemt ons mee door de kerk. Het is voor het eerst dat er weer binnen gekeken kan worden na de verwoestende brand.

Willem, die namens Nico de Bont dus de leiding heeft over de werkzaamheden in de kerk, laat zien hoe er wordt gezorgd voor een veilige werkomgeving. "Je moet begrijpen, dat gebouw is heel instabiel. En om veilig te kunnen werken hebben we eerst gezorgd dat er een steiger onder kwam, zodat als dingen instorten we daarbij geen gevaar lopen."

De brand begon helemaal achterin de kerk. "Hier is de brand ontstaan, die heeft zoveel hitte veroorzaakt dat alle gemetselde ribstenen gebroken zijn. Die worden nu allemaal vervangen."

Prefab-dak

Bovenin de kerk wordt ook het nodige gedaan. Het nieuwe prefab-dak werd eerder al gedeeltelijk geplaatst. "Dat komt zo uit de fabriek en wordt er op gehesen. Dat stond er in vijf dagen op."

De werkzaamheden verlopen tot nu toe voorspoedig en daarom zegt Willem stiekem eerder dan de geplande datum de kerk op te willen leveren. "De planning is oktober 2022. Ik probeer het iets eerder voor elkaar te krijgen, maar dat hangt van heel veel factoren af. Als we toch nog een strenge winter krijgen kan je ook veel meer schade krijgen."