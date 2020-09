Communicantjes hijsen eerste steen nieuwe Urbanuskerk: "Leuk dat m'n naam erop staat"

BOVENKERK - Tien communicantjes hebben gisterenmiddag in de Amstelveense wijk Bovenkerk de eerste steen van de nieuwe Urbanuskerk op de juiste plek gehesen. Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat een brand de kerk grotendeels verwoestte .

Nadat in februari een architect zijn plannen presenteerde, is met het leggen van de eerste steen vandaag het startsein gegeven voor de restauratiewerkzaamheden. Burgemeester Poppens is daar erg blij mee. "Deze kerk is erg belangrijk. Niet alleen voor de geloofsgemeenschap maar ook voor de bewoners van Bovenkerk en Amstelveen. Het is een beeldbepalend gebouw. (...) Ik vind het heel bijzonder dat het nu al na twee jaar is gelukt om de eerste steen te leggen."

"Ik vind het heel leuk dat de kerk wordt herbouwd en dat m'n naam erop staat", zegt communicant Robin. De jonge Victoria vindt het 'best spannend'. "En ik vind het ook heel leuk."

'Trots en blijheid'

Pastoor Eugène Jongerden is net zo verheugd met de herbouw. "Het eerste jaar heeft echt in het teken gestaan van het beredderen van het gebouw. (...) Nu zijn we zo ver, we gaan beginnen." Met welk gevoel de pastoor voor 'zijn' Urbanuskerk staat? "Trots en blijheid!"

Om de kerk weer toegankelijk en in het oog springend te maken zijn talloze vrijwilligers in actie gekomen. Zij zamelden geld in, onder meer met de verkoop van speciaal voor dit doel gemaakte 'Urbanus-chocolade'. Vanaf vandaag wordt tijdens de Open Monumentendag een nieuwe variant verkocht.

Twee jaar

Naar verwachting is de kerk over ongeveer twee jaar in ere hersteld en heeft Bovenkerk haar kenmerkende aangezicht weer volledig terug.