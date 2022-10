Ajax Vrouwen nog zonder puntenverlies, VV Alkmaar ten onder tegen Feyenoord

Ajax Vrouwen blijft foutloos in de vrouwen eredivisie. Ditmaal was ADO Den Haag het gewillige slachtoffer. Het werd in de hofstad 3-0 voor de Amsterdammers. Romée Leuchter was belangrijk met twee goals. VV Alkmaar keerden met een 3-0 nederlaag terug naar Alkmaar.

Leuchter opende na iets meer dan een kwartier de score op aangeven van Tiny Hoekstra: 1-0. In de tegenstoot werd ADO enkele minuten later gevaarlijk, maar Lize Kop was bij de les. Na de rust had Chasity Grant dé mogelijkheid om de marge te verdubbelen.

Oog in oog met Barbara Lorsheijd faalde zij en ook de rebound was niet aan haar besteed. ADO-speelster Jaimy Ravensbergen kreeg na een opstootje met Lisa Doorn rood. Daarna was het pleit beslecht en scoorde Ajax via Leuchter en Sherida Spitse: 3-0.

De eerste drie wedstrijden heeft Ajax gewonnen zonder tegendoelpunten.