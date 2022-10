Zevenklapper Ajax Vrouwen na hattrick Hoekstra tegen sc Heerenveen

Net als bij de wedstrijden in de eredivisie bij de mannen, begon het duel tussen Ajax en Heerenveen met een minuut stilte. Dat was naar aanleiding van de stadionramp in Indonesië.

Ajax begon sterk en kreeg kansen via Romée Leuchter en Chasity Grant. Uiteindelijk brak Tiny Hoekstra na een klein halfuur de ban: 1-0. De aanvaller was enkele minuten later opnieuw het eindstation van een aanval en maakte 2-0. Sherida Spitse scoorde voor rust nog de 3-0, waardoor de Amsterdammers op rozen zaten.

Tekst gaat verder onder de tweet