Arsenal-spits Vivianne Miedema kwelgeest Ajax Vrouwen in Champions League

Ajax Vrouwen hield lang zicht op plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. Na het gelijkspel vorige week in Londen (2-2), had het ook in Amsterdam kansen op de overwinning. Vivianne Miedema schoot de Engelsen verpestte het Ajax-feest echter met de beslissende goal: 0-1.

Net als vorige week in Londen kreeg Ajax in de eerste helft voldoende kansen. Victoria Pelova zette Chasity Grand één-op-één met de keeper en was daarmee het dichtst bij een treffer voor de Amsterdammers. Grant was net te laat.

Arsenal werd in toom gehouden en de ploeg van trainer Suzanne Bakker speelde met vertrouwen op De Toekomst. De bezoekers kregen slechts minimale kansen, waardoor de Amsterdammers lang zicht hielden op een goed resultaat.

Vivianne Miedema

In de tweede helft leek er weinig aan de hand, maar individuele kwaliteit maakte het verschil. In de 51e minuut kreeg Miedema de bal na een slechte ingooi van Ajax. De Oranje-international dribbelde naar het doel en liet Ajax-keeper Lize Kop kansloos: 0-1. De tegentreffer deed Ajax zichtbaar pijn, want de ploeg ging vervolgens een stuk minder voetballen.

Tekst loopt door onder de tweet.