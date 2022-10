Eerste maatregelen kruispunt Rijsenhout maken volgens bewoners (nog) weinig verschil

Na berichtgeving van NH Nieuws over de gevaarlijke situatie én een gesprek tussen wethouder en slachtoffers besluit de gemeente maatregelen te nemen. Zo kondigt wethouder Marja Ruigrok aan dat drie fysieke elementen worden aangepast. De 'oversteekbaarheid voor voetgangers' wordt verbeterd, er worden markeringen op het wegdek aangebracht én er komen ledlampjes in de gele achtergrond van de voorrangsborden.

"Aan het rijgedrag merk ik nog weinig verschil, vorige week was er nog een ongeluk", vertelt Jabbeke de Vries over de kruising van de Bennebroekerweg met de Aalsmeerderweg. Zij woont aan het kruispunt, hoort en ziet dagelijks verkeer voorbij scheuren en verleent geregeld eerste hulp aan slachtoffers. "Bij iedere klap die ik hoor, denk ik wat tref ik aan?", vertelde ze begin juli al voor de camera van NH Nieuws.

De maatregelen lijken echter nog niet het gewenste effect te hebben: "Er is niets veranderd aan de rijstijl, auto's razen nog steeds met hoge snelheden voorbij", reageert Jabbeke vandaag Ook Patrick Mesman, eind juni zelf betrokken bij een ongeluk, is niet tevreden: Leuk voor voetgangers, maar voor de ongelukken waar het juist om draait verandert er niks."

Gevolgen van ongeluk

Naast Patrick raakte ook Esmee Lanser betrokken bij een ongeluk. Ruim een jaar geleden werd ze onderweg naar huis, door een automobilist van haar scooter gereden. Ze vertelde onlangs over de impact dat het ongeluk nu nog heeft: "Slechte focus, slecht zicht, een slecht geheugen. Ik heb eigenlijk moeite met alles waar je je hersenen voor nodig hebt", aldus Esmee.

Ook zij vindt niet dat het kruispunt er door de eerste maatregelen veiliger op is geworden: "Het is daar nog steeds even gevaarlijk." Voor haar een reden om de plek te vermijden.

Volgens de inwoners moet de gemeente doorpakken en de terugkeer van stopborden of zelfs de komst van een rotonde overwegen: "Dat is het enige wat daar zou werken", aldus Patrick.

Hoopvol

Of er nog aanvullende maatregelen komen is niet bekend. Verantwoordelijk wethouder Marja Ruigrok is in ieder geval overtuigd van het effect van maatregelen, laat ze op Twitter weten.