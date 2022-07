Slachtoffer kruispunt Rijsenhout in gesprek met wethouder: 'Wachten op eerste dode'

Een serie ongelukken op de kruising van de Aalsmeerderweg en de Bennebroekerweg in Rijsenhout heeft wethouder van verkeer Marja Ruigrok aan het denken gezet. Vandaag ging ze in gesprek met slachtoffer Esmee Lanser en haar moeder Lydia.

De achttienjarige Esmee werd een jaar geleden op het kruispunt door een auto van haar scooter gereden. Ze raakte ernstig gewond en wordt nog dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van het ongeluk, vertelt ze eerder voor de camera van NH Nieuws. "Slechte focus, slecht zicht, een slecht geheugen. Ik heb eigenlijk moeite met alles waar je je hersenen voor nodig hebt." Daarom heeft Esmee nu een missie: het 'gevaarlijke' kruispunt moet worden aangepast, zodat automobilisten gedwongen worden hun snelheid te verminderen. Ze vindt vandaag gehoor bij de wethouder. "De gemeente luisterde naar onze mening en ideeën [red. over de inrichting van het kruispunt], dus dat vind ik positief", vertelt ze na afloop van het gesprek. Tekst gaat verder.

'Niet genoeg' In aanloop naar vandaag heeft de gemeente al besloten dat er een aantal aanpassingen aan het kruispunt komen. Concreet worden er drie fysieke elementen aangepast: de 'oversteekbaarheid voor voetgangers' wordt verbeterd, er worden bliksemschichtmarkeringen op het wegdek aangebracht én er komen ledlampjes in de gele achtergrond van de voorrangsborden. Esmee en Lydia zijn bang dat dit niet genoeg zal zijn. Ook Jabbeke de Vries, die aan het beruchte kruispunt woont en geregeld het spreekwoordelijke bloed onder haar nagels vandaan moet halen nadat ze weer eens eerste hulp heeft verleend, sluit aan bij het gesprek. Ze is op vakantie, maar wil via videobellen laten weten dat ze er hetzelfde over denkt als het slachtoffer en haar moeder. Jabbeke drukt de wethouder op het hart dat er meer moet gebeuren dan dat nu op de planning staat. "Bij iedere klap die ik hoor, denk ik: 'wat tref ik aan?'", vertelde ze eerder voor de camera van NH Nieuws. De vrouw overweegt zelfs om te gaan verhuizen. Ook moeder Lydia wil duidelijk maken hoe ernstig de situatie is: "Het is echt wachten tot de eerste doden valt", bijt ze Ruigrok toe. Artikel gaat verder

Die belooft de input van de Rijsenhouters mee te nemen in een plan voor veiligheidsmaatregelen op de lange termijn. "We gaan kijken of we nog snelheidsbeperkende maatregelen kunnen toevoegen."

Maar wat denken Esmee, Lydia en Jabbeke dan dat de oplossing is? Ze opperen meerdere maatregelen: de stopborden die er vroeger stonden terugplaatsen, drempels, een 30 kilometerzone of een stoplicht. Verkeersdeskundige die de gemeente adviseren vinden niet al deze oplossingen een goed idee, legt Ruigrok uit. Wel gaat zij de mogelijkheid om een stoplicht te plaatsen laten onderzoeken. Dat proces neemt ongeveer twee jaar in beslag. Tot die tijd zal Esmee niet meer over het kruispunt gaan, maar het gesprek geeft haar wel vertrouwen voor de toekomst. "Als ik uiteindelijk zou zien dat het weer goed gaat, zou ik er misschien wel weer overheen gaan."