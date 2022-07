Berucht kruispunt drijft Rijsenhout tot wanhoop: "Heftig dat zoveel mensen gevaar lopen"

Met meerdere zware ongelukken in een paar maanden tijd wordt de kruising van de Aalsmeerder- en Bennebroekerweg alsmaar beruchter. Bijna maandelijks moeten directe omwonenden eerste hulp verlenen aan slachtoffers van verkeersongelukken. Het baart de inwoners zorgen, want de gemeente grijpt maar niet in.

Kruispunt Rijsenhout levensgevaarlijk: "Te hoge snelheden, vaak goed raak" - NH Nieuws

Een van de slachtoffers van zo'n ongeluk is Esmee Lanser. Ruim een jaar geleden werd ze, onderweg naar huis, door een automobilist van haar scooter gereden. Het ongeluk laat sporen na: Esmee wordt een aantal uur later met een gebroken neus, een gebroken onderbeen, glas in haar linkerarm en een zware hersenschudding wakker in het ziekenhuis. Hersenletsel na aanrijding Het gaat op dit moment naar omstandigheden goed met Esmee, wel heeft de 18-jarige Rijsenhoutse hersenletsel overgehouden aan het ongeluk: "Slechte focus, slecht zicht, een slecht geheugen. Ik heb eigenlijk moeite met alles waar je je hersenen voor nodig hebt", aldus Esmee.

Quote "Bij iedere klap die ik hoor, denk ik wat tref ik aan?" Jabbeke de Vries, directe omwonende kruispunt

Jabbeke de Vries woont aan het kruispunt en hoorde de klap destijds. Ze twijfelde geen moment en was als eerste bij Esmee. Tot de ambulance in Rijsenhout is, zit Jabbeke bij Esmee op het asfalt en verleent eerste hulp. Die dag heeft ook op haar een enorme impact gehad: "Bij iedere klap die ik hoor, denk ik wat tref ik aan?" Het ongeluk van Esmee is alweer ruim een jaar geleden, maar de teller van het aantal ongelukken loopt op. Zo'n twee weken geleden werd Patrick Mesman (33) uit Rijsenhout aangereden door een bus van een bezorgservice. De chauffeur negeerde de haaientanden en kwam hard in botsing met de auto van Patrick.

Quote "Het gaat wel goed, ik ben wel bont en blauw maar daar is het gelukkig bij gebleven" Patrick Mesman, slachtoffer ongeluk

"Het gaat nu wel goed, ik ben wel bont en blauw maar daar is het gelukkig bij gebleven", vertelt hij aan NH Nieuws. Op foto's is de chaos op het kruispunt goed te zien, het bestelbusje ligt op zijn kant. Patrick werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en onderzocht. "Dat deden ze omdat ze de afdruk van de gordel op mijn borstkas zagen."

Chaos na ongeluk op kruispunt Rijsenhout - NH Nieuws

Een week later wordt het dorp weer opgeschrikt door een ongeluk waarbij een vrouw wordt aangereden. Het gevaar wordt volgens omwonenden veroorzaakt doordat bestuurders de haaientanden negeren en daarbij te hard rijden. Tot een aantal jaren terug hingen er naast de bestaande maatregelen ook 'stop'-borden langs de weg. Maar na de renovatie van het kruispunt een aantal jaren geleden zijn die borden nooit meer terug geplaatst. Reactie gemeente blijft uit Het maakt Esmee en Jabbeke boos dat de gemeente na het zoveelste ongeluk nog steeds niet ingrijpt: "Het feit dat hier zoveel ongelukken gebeuren en dat er gewoon niks aan wordt gedaan en dat eigenlijk heel veel mensen gevaar lopen. Dat vind ik gewoon heel heftig", vertelt Esmee. Jabbeke laat zelfs weten serieus overweegt te verhuizen: "Ik wil hier gewoon niet blijven wonen."