Haarlemmermeer pakt berucht kruispunt Rijsenhout aan, maar stopborden keren niet terug

In de hoop het aantal ongelukken het beruchte kruispunt van de Aalsmeerderweg en de Bennebroekerweg in Rijsenhout terug te dringen, neemt de gemeente Haarlemmermeer daar meerdere maatregelen. Toch keren de door omwonenden zo gewenste stopborden die er ooit stonden niet terug.

Het kruispunt is het afgelopen jaar geregeld in het nieuws geweest vanwege ongelukken, waarbij niet zelden gewonden zijn gevallen. Jabbeke de Vries woont aan het kruispunt, hoort en ziet dagelijks verkeer voorbijscheuren heeft al meerdere keren eerste hulp verleend. Ze is de taferelen zo zat dat ze overweegt te verhuizen, vertelde ze eerder deze maand voor de camera van NH Nieuws. "Vandaag of morgen ligt er één voor wie ik niets meer kan doen." Lees verder onder de video

Die noodkreet vindt nu ook gehoor bij de gemeente, want die neemt het kruispunt op meerdere punten onder handen, zo laat ze vandaag weten. Concreet worden er drie fysieke elementen aangepast: de 'oversteekbaarheid voor voetgangers' wordt verbeterd, er worden bliksemschichtmarkeringen op het wegdek aangebracht én er komen ledlampjes in de gele achtergrond van de voorrangsborden. Maatregelen Hoe de gemeente de 'oversteekbaarheid voor voetgangers' precies wil verbeteren, is nog niet bekend. Wel blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen va Forza! dat het de bedoeling is soortgelijke oversteekplaatsen te realiseren als aan Graan voor Visch in Hoofddorp. Op de afbeelding hieronder zie je een van die oversteekplaatsen, al is dus nog niet duidelijk of dit de variant is die ook in Rijsenhout wordt aangelegd. Lees verder onder de afbeelding

De gemeente hoopt dat oversteekplaatsen 'als bijvangst' ook sneller de aandacht van automobilisten trekken en zij hun 'gedrag aanpassen' (lees: langzamer gaan rijden). De bliksemschichtmarkeringen worden aan weerszijden van het kruispunt op de Aalsmeerderweg aangebracht. "Daardoor worden weggebruikers extra geattendeerd dat zij een gevaarlijke kruising naderen", aldus het college in de beantwoording van Forza!'s vragen. Lees verder onder de afbeelding

Ook ledlampjes in de gele, fluorescerende randen rond de voorrangsborden (zie afbeelding hierboven) moeten automobilisten extra alert maken op de naderende gevaarlijke kruising. Overigens heeft de gemeente die gele, fluorescerende randen zelf in december vorig jaar geplaatst, toen duidelijk werd dat het kruispunt geregeld het decor is van verkeersongelukken. Sinds de borden de gele randen hebben, zijn er veel minder ongelukken gebeurd, claimt de gemeente. Geen stopborden Saillant detail: de stopborden die er ooit stonden - en naderend verkeer 'dwong' om even volledig stil te staan - keren niet terug. De gemeente denkt dat stopborden niet voor verdere afname van verkeersongelukken zal zorgen, omdat die borden in betekenis nauwelijks verschillen van de voorrangsborden die er nu staan. Bovendien zijn 'alle ongevallen tot nu toe' veroorzaakt door bestuurders die de voorrangstekens negeerden, schrijft de gemeente. Daardoor is het niet aannemelijk dat een ander voorrangsteken meer effect zal hebben.

Quote "Het is niet aannemelijk dat de wijze waarop de voorrang is geregeld de oorzaak van de ongelukken is" College B&W

Verder zijn er volgens de gemeente sinds de herinrichting van het kruispunt in 2017 - toen de stopborden op verzoek van bewoners werden weggehaald - slechts 'sporadisch' ongelukken geweest, met uitzondering van het afgelopen jaar. Dat laat volgens de gemeente zien dat 'het niet aannemelijk is dat de wijze waarop de voorrang geregeld is de oorzaak van de ongelukken is." Kritiek Omwonende Jabbeke de Vries is 'blij dat de gemeente in beweging komt', zegt ze nadat NH Nieuws de maatregelen voor haar heeft opgesomd. "Maar wat ik enorm mis zijn stopborden", uit ze haar kritiek op het maatregelenpakket. Jabbeke gelooft dat het gedrag van automobilisten wel degelijk verandert als ze een stopbord zien. "Als je op zo'n geelomrand voorrangsteken afrijdt, heb je niet het gevoel dat je een gevaarlijk kruispunt nadert, als je op een stopbord afrijdt wel." Ook over de voetgangersoversteekplaats - zonder zebrapad maar met onderbroken lijnen - heeft ze haar bedenkingen. "Dan kun je binnen de lijnen worden aangereden?", reageert ze cynisch. Controle en gesprek Behalve de fysieke en permanente verbeteringen aan het kruispunten, heeft de gemeente nog enkele ijzers in het vuur. Zo gaat de politie vaker op en rond het kruispunt controleren en gaat de gemeente in gesprek met bedrijven in en rond Rijsenhout waarvan bekend is dat hun chauffeurs geregeld te hard rijden en daarbij voor gevaarlijke situaties zorgen. Onder die bedrijven is onder meer een bezorgservice, waarvan een van de chauffeur eind juni een aanrijding veroorzaakte op het kruispunt. Het slachtoffer - Rijsenhouter Patrick Mes - was bont en blauw, maar mankeerde verder niets, zo bleek na een bezoek aan het ziekenhuis.