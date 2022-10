OM eist jeugddetentie en taakstraf voor Alkmaarse vuurwerkbomgooier (16)

De 16-jarige jongen uit Alkmaar stond vanochtend terecht in de Alkmaarse rechtbank, en is volgens het OM schuldig aan het veroorzaken van een ontploffing met gevaar voor personen en goederen.

Vorig jaar november vertelde Marieke* aan NH Nieuws dat de aanslag op haar woning met de dood had kunnen eindigen. Het hele gezin is thuis als er wordt aangebeld en de moeder van twee kinderen denkt eerst dat het een vriendje is van haar jongste zoon. Maar in de gang blijkt 'een soort handgranaat' te liggen. "Ik ben zo blij dat mijn zoon niet de trap kwam afrennen."