Ravage in woning na vuurwerkaanslag: brievenbus na explosie op dak overbuurvrouw

Een gezin in Alkmaar is gistermiddag het mikpunt geweest van een vuurwerkaanslag. Zwaar vuurwerk werd door de brievenbus naar binnen gegooid, nadat een van de bewoners naar de deur liep om open te doen. Alhoewel er niemand gewond raakte, is de schade flink.

Rond 16.15 uur wordt op de voordeur en op het raam van de bewuste woning aan de Urkstraat geklopt. Als de bewoner naar de voordeur loopt, gaat er zwaar vuurwerk af in de gang. Het vuurwerk is even daarvoor door de brievenbus gegooid.

Er raakt uiteindelijk niemand gewond, maar de explosie zorgt er wel voor dat de voordeur wordt vernield en de binnenzijde van de woning beschadigd raakt. De brievenbus belandt door de explosie op het dak van de overbuurvrouw. Ook de auto van de bewoners raakt beschadigd.

Na het incident zouden meerdere personen zijn weggerend in de richting van het Rekerhout. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben in de Urkstraat en naar mensen die andere informatie hebben over het incident.