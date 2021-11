Drie minderjarige Alkmaarders opgepakt voor gooien vuurwerkbom in brievenbus

"Ik ben zo blij dat mijn zoon niet de trap af kwam rennen", reageerde de bewoonster toen aan NH Nieuws. "Hij had wel dood kunnen zijn."

Twee van de opgepakte jongens zijn 16 jaar, de andere is 15. Ze zijn aangehouden op verdenking van het opzettelijk veroorzaken van een ontploffing met angst voor levensgevaar tot gevolg. De drie zijn naar het politiebureau overgebracht voor verhoor.

Ravage

De explosie vond plaats op 3 november. Nadat er op de deur en later op het raam werd geklopt, belandde zwaar vuurwerk in de gang van het gezin. Dat stuk vuurwerk werd later door politieagenten later bestempeld als 'een soort handgranaat'. Niemand raakte gewond, maar de schade was enorm.

De brievenbus was door de kracht van de explosie ontploft, de metalen omlijsting werd tien meter verderop op het dak van de overburen teruggevonden. Ook was het raam in de deur gebarsten, raakte het achterlicht van de voor de deur geparkeerde auto beschadigd en ging een raam en lamp in de gang kapot. "Overal zaten glasscherven en zwarte vegen", zei de bewoonster, toen ze aan het opruimen was en nog wat glassplinters uit de muur trok.