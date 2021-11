Alkmaarse in shock na vuurwerkaanslag: "Er hadden wel doden kunnen vallen"

Marieke* schrikt zich gistermiddag kapot als bij haar thuis een vuurwerkbom door de brievenbus wordt gegooid. Het hele gezin is thuis als er wordt aangebeld en de moeder van twee kinderen denkt eerst dat het het vriendje van haar jongste zoon is. Maar dat blijkt niet het geval, even later ligt 'een soort handgranaat' in haar gang. "Ik ben zo blij dat mijn zoon niet de trap af kwam rennen", vertelt ze aan NH Nieuws. "Hij had wel dood kunnen zijn."

De 36-jarige Marieke trekt de jaloezieën voor het keukenraam een stukje uit elkaar als NH Nieuws aanbelt om haar te vragen hoe het nu met haar gaat. "We zijn natuurlijk een stuk voorzichtiger. Ik heb ook tegen de kinderen gezegd: als de bel gaat, doen jullie niet open maar kijk ik eerst door het raam." Ze is vandaag 'nog in shock' van het voorval. "Kun je nagaan hoe mensen zich in een oorlogsgebied voelen, met bommen en granaten."

"We zaten met zijn drieën op de bank en mijn jongste zoon van zes jaar zat boven een spelletje te spelen achter de computer. Hij moest die avond zwemmen, dus toen er werd aangebeld en ik nog dacht dat het zijn vriendje was, zei ik tegen hem: misschien kunnen jullie beter vanavond afspreken", vertelt de blonde vrouw, gekleed in een warm ogende roze jurk.

Het duurde degene voor de deur blijkbaar te lang voor iemand de gang in liep, want even later werd nog een keer op het raam van het rijtjeshuis geklopt. Toen hoorde Marieke de brievenbus opengaan en werd de vuurwerkbom - door politiemensen later bestempeld als een 'soort handgranaat' - naar binnen gegooid. "Nou, meid, je wil het niet weten", zegt de bewoonster over de explosie. "BAM, klonk het."

Baldadige jongens

Het was een ravage. De brievenbus ontplofte door de kracht van de explosie en de metalen omlijsting belandde zo'n tien meter verderop op het dak van de overburen. Het raam in de deur spatte uiteen, het achterlicht van de voor de deur geparkeerde auto raakte beschadigd en een raam en lamp in de gang gingen kapot. "Overal zaten glasscherven en zwarte vegen", vertelt Marieke, terwijl ze nog wat glassplinters uit de muur trekt.