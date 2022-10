Ook leden Egmondse voetbalclubs zien fusie op een van de huidige complexen zitten

Er wordt al jaren gesproken over een fusie tussen de drie Egmondse voetbalverenigingen. Het idee was dat er gevoetbald zou worden op een gloednieuw voetbalcomplex in Egmond aan den Hoef. De Raad van State zette echter een streep door het plan omdat het bestemmingsplan niet deugde.

Dat plan sneuvelde onder meer omdat de provincie Noord-Holland het terrein heeft aangewezen als bollenconcentratiegebied; er moet dus bollenteelt mogelijk blijven. Ook was er onvoldoende onderzocht wat de gevolgen zijn van de extra stikstofuitstoot voor de natuur door de aanleg van een nieuw complex.

Toekomst voetbal

Ondanks deze tegenslag hebben de voetbalclubs besloten om - alsnog - op een van de terreinen van de huidige clubs verder te gaan als V.V. Egmond. De besturen waren dat al van plan maar moesten dat nog wel even aan de eigen leden voorleggen.

En met succes dus: "Al met al een geweldige avond voor de toekomst van het voetbal in de Egmonden", aldus Robert van den Bosch namens de clubs. "Dit betekent dat vanaf nu in samenspraak met de gemeente zal worden gekeken naar de juiste fusielocatie."

"De gemeente gaat nu een quickscan maken, waarbij de drie verenigingen input per locatie kunnen aanleveren. Uiteindelijk zal de gemeente een definitieve keuze maken voor een van de drie bestaande locaties."

Gemeente verheugd

De gemeente is blij dat alle neuzen van de voetbalclubs dezelfde kant op wijzen. "Het is heel goed om één goede, toekomstbestendige voetbalclub voor de Egmonden te hebben", laat wethouder Marco Wiesehahn aan NH Nieuws weten. "We zijn als gemeente verheugd dat de leden van de drie clubs daar met grote meerderheid mee hebben ingestemd."