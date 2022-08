Grote gevolgen voor Egmondse clubs nu bouw nieuw voetbalcomplex van de baan is

Vreugde bij omwonenden, bollentelers en landbouworganisatie LTO, maar verdriet bij de voetbalclubs. Het besluit van de Raad van State om het bestemmingsplan voor het nieuwe voetbalcomplex in Egmond aan den Hoef te vernietigen, zorgt voor gemengde reacties. "We hebben er tien jaar voor gestreden maar nu is het over en uit", aldus een teleurgestelde Jan de Jong van VV Egmondia uit Egmond aan Zee.

Want de gemeente moest al eerder terug naar de tekentafel , toen de Raad van State in 2019 het bestemmingsplan van de de gemeente vernietigde. Nu is het plan afgekeurd omdat de provincie Noord-Holland het terrein heeft aangewezen als bollenconcentratiegebied. Hier moet dus bollenteelt mogelijk gemaakt worden.

Dat is een bittere pil voor de voetbalclubs die sowieso al veel moeite hadden om de leden enthousiast te krijgen om met de buren te fuseren. Het nieuwe voetbalcomplex was juist een compromis waar alle clubs zich in konden vinden. "Het is een enorme deceptie", vertelt Jan de Jong van VV Egmondia die spreekt van een gelopen race. "De gemeente zou in theorie het bestemmingsplan nog kunnen repareren, maar dat is een kansloze zaak."

Ook is er onvoldoende onderzocht wat de gevolgen zijn van de extra stikstofuitstoot voor de natuur in de buurt. En dan speelt ook nog de gezondheid van de voetballers en het publiek een rol. In de buurt worden bollen geteeld en daarbij worden ook gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Volgens de gemeente zijn de gevolgen voor de gezondheid aanvaardbaar, maar daar denk de rechter dus anders over.

Gisteravond hebben we nog een vergadering gehad over de bouw en een dag later krijg je dit nieuws te horen.

De gevolgen voor de voetbalclubs zijn groot, want de voetbalclubs zijn door dit besluit weer terug bij af. "We moeten nu nadenken over de toekomst. Er is een aantal opties... Je kunt blijven zitten waar je zit. Er zijn natuurlijk meer kleine verenigingen in Nederland en ons complex is één van de mooiste van Nederland."

"Een andere optie is om op twee verschillende locaties te voetballen, dat gebeurt ook bij twee dorpen in Drenthe. We gaan binnenkort een ledenvergadering uitschrijven om te horen wat zij willen. We houden dus alle opties open, maar dat we hier staan na tien jaar is echt een teleurstelling."

Ook Arne van Wieling van voetbalclub Zeevogels in Egmond-Binnen baalt enorm. "Gisteravond hebben we nog een vergadering gehad over de bouw en een dag later krijg je dit nieuws te horen. Ik ben nog steeds voorstander van de fusie, maar we moeten dit laten bezinken en kijken wat de mogelijkheden zijn."

Overlast

Waar de voetbalclubs teleurgesteld zijn, zijn omwonenden juist erg blij. Het nieuwe voetbalcomplex was voor hen een doorn in het oog. De omwonenden, verenigd in de actiegroep 'Geen Ballen maar Bollen', strijden al jaren tegen de plannen. Zij vinden dat het open landschap wordt aangetast en vrezen voor overlast.

Cyril Wullems van 'Geen Ballen maar Bollen' wil nog niet te vroeg juichen. "De gemeente is al eerder teruggegaan naar de Raad van State met een gerepareerd plan. Een aantal partijen heeft in ieder geval de verkiezingsbelofte gedaan dat als het plan weer vernietigd wordt, de gemeente zich daarbij neer moet leggen. We zijn dus voorzichtig blij, want bij de gemeente Bergen weet je het nooit helemaal zeker."