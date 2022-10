Wie is de vrouw achter het raam? Opnames in Alkmaars seksstraatje voor Hongkongse tv-zender

Wie is de vrouw achter het raam? En waarom koos ze voor een leven in de prostitutie? Chang Ju Cheung duikt voor een Chinees televisieprogramma in de legale seksbranche van Nederland. Voor de opnames was hij vandaag samen met zijn productieteam op de Alkmaarse Achterdam. "Seks is een taboe en seks plus werk helemaal. Toch hebben we allemaal seks."

In de peeskamer van exploitant Snel is het ramvol met drie camera's gericht op het presentatietrio. Een van hen is de Chinese Chang Ju Cheung. Hij is geboren in Nederland en woont in Amsterdam en Hongkong. Voor AT5 ging Chang in Nederland én China op zoek naar de vergankelijkheid en de onsterfelijkheid van de Chinese cultuur. Voor de Hongkongse televisieomroep TVB loopt hij nu mee bij verschillende beroepen in Nederland. Samen met twee andere presentatoren duikt hij in de wereld van legaal sekswerk.

Buiten is het fris, maar binnen kunnen de jas en trui uit: met de verwarming op 24 graden zit de Hongkongse presentatrice er warmpjes bij op de rode stoel in haar sexy niemendalletje.

"In Hongkong wil iedereen rijk worden, dus daar wordt vaak gekozen voor beroepen als piloot, advocaat of arts. Nederland staat hoog in het rijtje van gelukkigste landen ter wereld. Met dit programma willen we zien dat geluk niet altijd is te meten in de hoogte van je salaris", vertelt Chang tegen NH Nieuws.

"We volgen verschillende beroepen in Nederland, waaronder een sekswerker, een kaasboer en een schoonmaker. Wat maakt hen gelukkig? Wat is hun passie in het leven?"

Beluister hier de radioreportage (tekst gaat verder):