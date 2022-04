OM eist in hoger beroep 7,5 jaar cel tegen Volendammer die sekswerker in coma trapte

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt de vier jaar cel die Kees M. (27) uit Volendam vorig jaar kreeg opgelegd voor de zware mishandeling van een sekswerker, te laag en eist in hoger beroep 7,5 jaar gevangenisstraf. De Roemeense werd op 1 maart 2020 in coma getrapt en heeft geen enkel perspectief op herstel. Ze zal uiteindelijk overlijden door toedoen van de verdachte, aldus het OM.

De destijds 37-jarige vrouw werkte die nacht achter het raam in het Wallengebied. De Volendammer was op de weg terug van een feest en ging naar eigen zeggen in een opwelling bij haar naar binnen, waarna ze uiteindelijk samen naar haar huis gingen. Hij verklaarde eerder dat hij boos was omdat hij steeds geld voor haar moest pinnen. Vervolgens gaf M. het slachtoffer een duw, wat er daarna is gebeurd, zegt hij niet meer te weten.

M. werd diezelfde dag, 1 maart 2020, aangehouden in de woning van het slachtoffer aan de Oudezijds Achterburgwal. Hij had zelf het alarmnummer gebeld, maar ook weer de verbinding verbroken. Ruim een uur later nam hij opnieuw contact op met 112. Het duurde vervolgens nog enige tijd voordat hulpverleners ter plaatse waren bij de woning, omdat na de melding niet direct duidelijk was wat er aan de hand was en waar het zich precies had afgespeeld.

"Paranoia"

M. was onder invloed van alcohol en cocaïne en heeft verklaard dat hij op dat moment 'paranoia' was. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw meermalen hard is geschopt en geslagen. Over het hele lichaam van de vrouw zijn bloeduitstortingen aangetroffen. Ook had ze botbreuken in haar schedel en in haar gezicht. De vrouw ligt sindsdien in coma en zal nooit meer herstellen, aldus het OM.

De officier van justitie eiste eerder een gevangenisstraf van acht jaar, maar de rechtbank legde uiteindelijk vier jaar cel op. In de straf woog mee dat M. in een uitzonderlijke situatie terechtkwam waarin het slachtoffer ook een belangrijke rol speelde. Zo nam zij hem mee naar huis, wat ongebruikelijk is in de raamprostitutie. Ook maakte zij hem aanzienlijke geldbedragen afhandig. Uit een Whatsapp-gesprek met haar echtgenoot in Roemenië blijkt dat dit onderdeel was van een plan.

Ook de licht verminderde toerekeningsvatbaarheid van M. werd meegewogen in de hoogte van de straf. Zowel verdachte als OM gingen tegen het vonnis van de rechter in hoger beroep, omdat zij zich niet konden vinden in de hoogte van de opgelegde straf.

Te lage straf

Volgens het OM is de eerder opgelegde straf te laag. "Wat verdachte heeft gedaan is schokkend. Schokkend voor collega’s, [..] schokkend voor de samenleving. Verdachte heeft de naasten van het slachtoffer onpeilbaar verdriet gedaan. Een jonge zelfstandige vrouw, echtgenote en moeder van een jong dochtertje is door buitensporig geweld in coma geraakt", aldus de advocaat-generaal in het requisitoir. "Het slachtoffer zal uiteindelijk overlijden door toedoen van verdachte. Het is wachten op de dood. Een dood die in de toestand waarin het slachtoffer door verdachte gebracht is, wellicht als genadig moet worden gezien."