Volendammer (25) die sekswerker in coma trapte: "Heb een hoer de tyfus in getrapt"

AMSTERDAM - Volendammer Kees M. heeft bekend dat hij de Roemeense prostituee Gabriela*, die al drie maanden in coma ligt, in elkaar heeft getrapt. Bij de pro-formazitting kwamen heftige details aan het licht over wat zich zou hebben afgespeeld op 1 maart. Zo zou M. na een stapavond zijn doorgedraaid toen hij werd gechanteerd door de sekswerker.

Dit zou allemaal gedaan zijn door Volendammer Kees M., die na een stapavond met vrienden op 29 februari dronken in zee ging met de prostituee uit Roemenië, werkzaam op de Wallen. Ze belandden uiteindelijk bij Gabriela thuis en uit politierapporten over Whatsapp-berichtjes, geldtransacties, verklaringen van M. en een collega van Gabriela blijkt dat de avond daar een aantal bizarre wendingen kreeg.

Gabriela werd op 1 maart door de hulpdiensten meer dood dan levend gevonden in haar huis in het centrum van Amsterdam. Ze was gestompt, door iemand met schoenen aan getrapt en ze had breuken in haar botten en schedel.

"Ik ben een gesloten jongen en alles kwam er opeens uit", zei de 25-jarige verdachte vandaag in de rechtszaal. Het OM verdenkt Kees M. van zware mishandeling van de 37-jarige sekswerker Gabriela, maar rekent hem ook doodslag aan , omdat het goed mogelijk is dat de prostituee zal overlijden aan haar verwondingen.

"Aan het begin van de avond lachte ze me al uit en zei ze dat ik slecht was, een zombie en minderjarig"

De nacht met Gabriela is voor M. grotendeels een waas, maar een paar dingen kan hij zich nog wel herinneren. "Aan het begin van de avond lachte ze me al uit en zei ze dat ik slecht was, een zombie en minderjarig", verklaarde de timide ogende Volendammer vandaag.

Ook zou de Roemeense M. op een gegeven moment hebben gechanteerd met een video die ze van hem had opgenomen. "Een gênante video", aldus de advocaat van M., Johan Keizer. Ze dreigde de video online ze zetten en dwong M. daarmee geld naar haar over te maken. Dit zou hij ook een aantal keer hebben gedaan.

Op de telefoon van Gabriela zouden appjes zijn gevonden met de tekst: 'Hij heeft niet meer (..) Ik laat hem niet gaan (..) 130". En dat laatste zou ook een bedrag zijn dat M. heeft overgemaakt naar haar. Een collega-sekswerker zou dit scenario hebben bevestigd. Zij verklaarde aan de politie dat ze wel dacht dat Gabriela 'hem erin zou luizen'. "Ze maakt iedereen gek, mij ook", aldus haar verklaring tegen de politie.

M. zegt die nacht het gevoel te hebben gehad dat hij was gedrogeerd. "Ik kreeg een dikke keel en het werd wazig", verklaarde de Volendammer. Volgens het OM zijn er geen sporen van drugs gevonden in het bloed van M., alleen pillen voor een erectiestoornis, maar dit zou geen drogerend effect hebben gehad.

'Tyfus getrapt'

Op een zeker moment 'flipte' M. en heeft Gabriela helemaal in elkaar geslagen en getrapt, waarna ze levensgevaarlijk gewond raakte aan haar lichaam en hoofd. M. zou daarna zelf het alarmnummer hebben gebeld. Hij belde ook nog een vriend en zei: 'Heb een hoer de tyfus in getrapt (..) ik heb bijna iemand vermoord'.

Kort daarna werd M. opgepakt en verklaarde hij tegen de politie dat hij Gabriela 'helemaal kapot had geslagen'.

Dat M. zelf 112 belde, is volgens zijn zegsman een teken dat er geen sprake kan zijn van doodslag. M. zou immers gestopt zijn met de mishandeling. Volgens hem is M. zelf ook slachtoffer. Gabriela zou hem helemaal gek hebben gemaakt. Ook zou de verdachte nog niet eerder met justitie in aanraking zijn geweest.

Maar dit, plus het feit dat M. vandaag in de rechtszaal spijt betuigde en zei dat hij 'hoopte dat het goedkomt' met het slachtoffer, vond de rechter onvoldoende om M. zijn proces in vrijheid te laten afwachten. Omdat het geweld daarnaast een grote schokgolf in de prostitutiewereld heeft teweeggebracht, blijft M. in voorlopige hechtenis in de gevangenis in Oostzaan.

Lichte coma

De Roemeense sekswerker zit nu in een rolstoel en wordt verzorgd in een revalidatiecentrum in Amsterdam. Ze verkeert nog steeds in een lichte coma en doet alleen af en toe haar ogen open, maar reageert niet op prikkels. Gabriela zal op een gegeven moment terug moeten naar Roemenië, maar het OM twijfelt of ze het überhaupt overleeft.

Het onderzoek naar de zaak is nog niet afgerond. Op 20 augustus is de tweede zitting.

Gabriela is niet haar echte naam, maar werd na afloop tijdens een interview gebruikt door haar advocaat en slachtofferhulp