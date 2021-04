Vier jaar cel voor Volendammer (26) die sekswerker in coma trapte

De rechtbank in Amsterdam heeft Kees M. (26) uit Volendam veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor de zware mishandeling van een sekswerker, vorig jaar maart in haar appartement in het centrum van Amsterdam. Er wordt rekening mee gehouden dat de Roemeense het niet overleeft. De vrouw ligt nog altijd in coma en reageert niet op prikkels.

De destijds 37-jarige vrouw werkte die nacht achter het raam in het Wallengebied. De Volendammer ging op de weg terug van een feest naar eigen zeggen in een opwelling bij haar naar binnen, waarna ze uiteindelijk samen naar haar huis gingen. Hij verklaarde eerder tijdens de pro-formazitting dat hij boos was omdat hij steeds geld voor haar moest pinnen. Vervolgens gaf M. het slachtoffer een duw, wat er daarna is gebeurd, zegt hij niet meer te weten.

Volendammer (25) die sekswerker in coma trapte: "Heb een hoer de tyfus in getrapt"

De verdachte werd diezelfde dag, 1 maart 2020, aangehouden in de woning van het slachtoffer en zit sindsdien vast. Hij had zelf het alarmnummer gebeld, maar ook weer de verbinding verbroken. Ruim een uur later nam hij opnieuw contact op met 112.

Het duurde vervolgens nog enige tijd voordat hulpverleners ter plaatse waren bij de woning aan de Oudezijds Achterburgwal, omdat na de melding niet direct duidelijk was wat er aan de hand was en waar het zich precies had afgespeeld.

Paranoia

M. was onder invloed van alcohol en cocaïne en heeft verklaard dat hij op dat moment 'paranoia' was, de vrouw zou hem gek hebben gemaakt. Het OM vindt dat dat de man zichzelf in die toestand heeft gebracht. Ook vindt de officier van justitie dat hij meer had kunnen doen om hulp te halen. Hij belde weliswaar het alarmnummer, maar verbrak snel de verbinding. Een uur later, toen hij opnieuw belde, gaf hij niet duidelijk aan waar hij en het slachtoffer waren.

Naast een celstraf van vier jaar is M. door de rechtbank veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 125.000 euro aan de familie van de Roemeense vrouw.