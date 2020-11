Volendammer (25) voor rechter om zwaar geweld tegen sekswerker: "Nog in diepe coma"

VOLENDAM - De 25-jarige Volendammer Kees M. moet zich vandaag tegenover de rechter verantwoorden voor de zware mishandeling van een sekswerker, afgelopen voorjaar in haar appartement in het centrum van Amsterdam. Er wordt rekening mee gehouden dat de 37-jarige Roemeense het niet overleeft.

"Ze ligt nog steeds in een diepe coma", zegt de advocaat van Simona Duna tegen NH Nieuws. "En de prognose is infaust." Omdat de kans groot is dat Duna, die haar diensten aanbood onder de naam Gabriela, komt te overlijden aan de gevolgen van de mishandeling, heeft het OM de Volendammer niet alleen aangeklaagd voor zware mishandeling, maar voor de zekerheid ook voor doodslag.

Volendammer (25) die sekswerker in coma trapte: "Heb een hoer de tyfus in getrapt"

Volendammer (25) die sekswerker in coma trapte: "Heb een hoer de tyfus in getrapt"

Zoals ze wel vaker doet als ze geen hotel kan vinden, neemt Gabriela de Volendammer M. in de nacht van 29 februari op 1 maart mee naar huis. Hoewel M. zich weinig meer van de bewuste uren zegt te herinneren, weet hij nog wel dat ze, zoals zijn advocaat het eerder omschreef, een gênante video van hem maakte en dreigde die openbaar te maken.

De chantage zou verklaren waarom M. in de loop van de nacht grote geldbedragen naar Gabriela overmaakte. Uit onderzoek naar Gabriela's telefoon bleek dat zij op dat moment haar man in Roemenië via Whatsapp op de hoogte hield van haar vorderingen met M. "Hij heeft niet meer [...] maar ik laat hem niet gaan", zou ze hem hebben gestuurd.

Hersenletsel en botbreuken

Een collega van Gabriela zei tijdens een verhoor dat ze wel gedacht had dat Gabriela Kees 'erin zou luizen'. "Ze maakt iedereen gek, mij ook." Feit is dat Gabriela later die nacht met hersenletsel wordt aangetroffen in haar appartement. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is acht maanden later nog altijd niet uit haar coma ontwaakt.

Of M.'s lezing van de gebeurtenissen klopt, blijft waarschijnlijk altijd ongewis. Wel zou hij zijn daden de bewuste nacht hebben opgebiecht. Toen hij met een ongeruste vriend belde, zou hij hebben bekend 'een hoer naar de tyfus te hebben getrapt'.

De zaak tegen M. begint om 9.00 uur.