Rechter wil Volendammer (25) die sekswerker in coma trapte beter laten onderzoeken

AMSTERDAM - Zijn advocaat wilde dat hij voorlopig op vrije voeten zou komen, maar dat zit er niet in voor de 25-jarige Kees M. De Volendammer wordt er van verdacht in maart van dit jaar in Amsterdam een prostituee zwaar te hebben mishandeld. Hij zegt zo weinig dat de rechter weinig hoogte van hem kan krijgen en daarom extra psychisch onderzoek eist.

Het OM betwijfelt of de avond voor hem inderdaad een 'waas' is, zoals 'ie het zelf zegt, of dat hij niet durft te vertellen. Volgens M. heeft Simona Duna hem gedrogeerd, waardoor hij onder andere een 'dikke keel' kreeg. Vandaag werd bovendien duidelijk dat hij onder invloed van cocaïne was, eerder werd alleen gesproken over erectiepillen.

Uren nadat hij Duna heeft mishandeld, belt hij 112, maar de vrouw is op dat moment al buiten bewustzijn. Ze ligt op de grond en maakt een snurkend geluid, wat op hersenletsel duidt. Iets eerder belde M. met de vriend met wie de avond ervoor op pad was, omdat hij zich zorgen om hem maakte. In dat gesprek biechte hij op 'een hoer naar de tyfus te hebben getrapt'.

Doodslag

Hoewel de vrouw nog leeft, wil het OM M. behalve voor zware mishandeling alvast vervolgen voor doodslag. Dat zit als volgt: het slachtoffer ligt sinds maart in coma, en haar vooruitzichten zijn slecht. Verwacht wordt dat zij uiteindelijk aan de gevolgen van de mishandeling zal overlijden.

Haar man is voor de rechtszaak vanuit Roemenië naar Nederland gekomen, en maakte vanmiddag gebruik van zijn spreekrecht. "Ons leven is totaal veranderd. Ik ben hier om erachter te komen wat er precies is gebeurd", zei hij. Verder vertelde hij dat hun dochtertje niet snapt wat er met mama aan de hand is, en dat hij medelijden met M. heeft. "Het spijt me voor hem en zijn familie dat het nog zo'n jonge jongen is."

'Niet zo'n prater'

M. benadrukt steeds dat hij 'niet zo'n prater is' en 'niet over m'n gevoel kan praten'. Wel is hij al meerdere keren psychisch onderzocht, waaruit gebleken is dat hij zwakbegaafd is. "Het gaat slecht", zegt hij als de rechter wil weten hoe het met hem gaat. "Ik zie het niet meer zitten." Hij heeft naar eigen zeggen al langer last van depressieve klachten.