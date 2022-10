Teleurstellend WK gravel voor Ivar Slik; Bergenaar eindigt als 37e

Het is Ivar Slik niet gelukt om hoge ogen te gooien bij de eerste WK gravel. De gravelracer uit Bergen werd 37e in Veneto. Vooraf hoopte hij nog de WK gravel op zijn naam te kunnen schrijven.

Het was voor het eerst dat de WK gravel werden verreden. Dit kampioenschap was in het Italiaanse Veneto. Uiteindelijk werd Gianni Vermeersch de winnaar. De 29-jarige renner reed de hele koers voorop met de Italiaan Daniel Oss en loosde zijn concurrent. Er was nog een goede eindklassering voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij werd derde voor Greg van Avermaet.

In juni won Slik in Amerika nog de gravelwedstrijd Unbound. Dat wordt gezien als het officieuze WK. Desondanks kon hij geen potten breken vandaag. Hij kwam twaalf minuten later dan de winnaar over de finish.

Bekijk hieronder een reportage over Ivar Slik ter voorbereiding op WK gravel