Ivar Slik pakt officieuze wereldtitel gravelen na ongelofelijke slijtageslag

Na ruim negen uur fietsen over gravelwegen heeft Ivar Slik Unbound Gravel gewonnen. Het is voor het eerst dat een Nederlander het officieuze wereldkampioenschap op zijn naam schrijft. Laurens ten Dam werd vierde in het Amerikaanse Kansas.

Slik zat in de kopgroep met Ian Boswell (winnaar van vorig jaar), Alexey Vermeulen en Keegan Swenson. In de slotfase van de 320 kilometer lange race wist Ten Dam aan te sluiten. Vanwege veel regen de afgelopen tijd was het parcours erg modderig. Tijdens de wedstrijd regende het ook, waardoor het een extra zware editie was van Unbound Gravel.

In de eindsprint was Slik de concurrentie te snel af. Swenson en Boswell werden tweede en derde. Acht seconden daar achter kwam Ten Dam als vierde over de finish.

Geboren Dirkshorner Thomas Dekker werd 31e. Hij kwam bijna 48 minuten na Slik binnen.