Wielrenner Ivar Slik kiest voor gravelen: "Het wordt steeds populairder"

Ivar Slik verlaat de Noord-Hollandse ploeg À Bloc CT om te gaan gravelen voor Wilier Triestina. De wielrenner uit Bergen is één van de eerste renners die deze overstap maakt. "Het is een eer dat ze bij mij zijn uitgekomen."

Slik sprak met de Italiaanse ploeg in november en december. "Eigenlijk waren we er vrij snel uit. Het klinkt allemaal heel mooi, mijn eerste racefiets is al binnen. Volgende week krijg ik een gravelfiets. Je merkt dat ze zich echt vol inzetten op gravel."

Verschil

De Noord-Hollander legt het verschil uit met wielrennen."Gravelen gaat vooral over onverharde wegen en vaak meer door de natuur. Daarom kom je vaak op plekken waar je normaal niet komt. Het is echt een nieuwe tak in de wielersport en je merkt dat steeds meer fietsmerken hun focus op gravel leggen."

De Internationale Wielerunie (UCI) besloot om in 2022 met een nieuwe gravel-serie te komen. "Deze wedstrijden worden verreden in augustus, september en oktober. Daarvan is er eentje in Nederland bij Norg (Veenhuizen red.). Een andere wedstrijd is in België en ook in Italië wordt er een koers gehouden. Bij deze wedstrijden kan je kwalificeren voor het eerste WK Gravel in Amerika eind oktober."