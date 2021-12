Europese titel strandracen gaat aan de neus van Ivar Slik en Rick van Breda voorbij

Hij ging als een van de favorieten naar het Franse Duinkerken, maar Rick van Breda is tweede geworden op het EK strandracen. De renner uit 't Zand eindigde op slechts zeven seconden van winnaar Samuel Leroux.

De Franse winnaar neemt daarmee de Europese titel over van Ivar Slik, die op het laatste EK de titel pakte. Dit keer eindigde Slik als vijfde op 21 seconden achterstand.

In de tweede helft van de koers wist Leroux aan te sluiten bij de kopgroep, waar Slik en Van Breda ook in zaten. Van Breda deed een gooi naar de titel, maar kwam in de absolute slotfase net tekort.

Vorige week maakte NH Sport onderstaand item met Van Breda en Slik: