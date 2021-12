Ploeggenoten Van Breda en Slik gaan strijden om Europese titel strandracen

Ivar Slik uit Bergen verdedigt aanstaande zondag zijn Europese titel strandracen in het Franse Duinkerken. Eén van de grote uitdagers is ploeggenoot Rick van Breda uit 't Zand.

Ivar Slik won op het laatste EK de gouden medaille. Zijn ploeggenoot van ABLOC Rick van Breda werd toen derde na mooi ploegenspel van de Noord-Hollanders. "Ik merk nu dat een derde plek niet goed genoeg is. Ik ga heel hard rijden en dan kom ik solo over de finish", aldus een zelfverzekerde Rick van Breda. "Ik ben regerend Europees kampioen en er zullen veel mensen naar mij gaan kijken. Een titel pakken is moeilijk, maar een titel verlengen is nog moeilijker", is Ivar Slik voorzichtiger.