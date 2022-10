Geen rol van betekenis Markus en Neefjes bij eerste WK gravel

Er was geen succes voor de Noord-Hollandse wielrenners op de eerste WK gravel. Riejanne Markus (De Zwarte Kat) en Tessa Neefjes (Wervershoof) werden respectievelijk tiende en dertiende. De Franse Pauline Ferrand-Prévot was de winnaar.

Voor het eerst wordt dit weekend de WK gravel verreden. Het Italiaanse Veneto is daar het decor van. In de beginfase van de koers reed Markus in een kopgroep van drie wielrensters. Later zakte de wielrenster uit De Zwarte Kat verder terug in het peloton.

Verkeerde afslag

Achter een kopgroep van vijf rensters ontstond een peloton met vijftien rensters. Hierbij zaten Markus en Neefjes. De achtervolgers reden een verkeerd weggetje in, waardoor de voorsprong groter werd. Hierna konden Markus en Neefjes geen potten meer breken. Ferrand-Prevot kwam uiteindelijk net iets eerder over de finish dan Sina Frei.

Bekijk hieronder naar de uitslag: