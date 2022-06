Riejanne Markus wint nationale titel: "Natuurlijk heb ik in kampioenstrui geslapen"

De Noord-Hollandse Riejanne Markus werd zaterdag Nederlands kampioen wielrennen. "Ik heb zeker in mijn trui geslapen. De Nederlandse titel is geen gemakkelijke om te pakken en daar moet je dan ook vol van genieten", vertelt ze aan NH Nieuws. "Daar hoort zeker een nachtje in de trui bij."

Shirin van Anrooij (l), Riejanne Markus (m), Lorena Wiebes (r) - Orange Pictures

"Iedere overwinning is speciaal en heeft een verhaal. Dit is denk ik wel de meest speciale. Ik besef nog niet helemaal dat ik een heel jaar in de kampioenstrui mag rijden en voor de rest van mijn leven die streepjes op mijn mouw mag dragen", aldus een enthousiaste Markus.

Sterkste in sprint van twee Zo'n tien kilometer voor de finish sprong ze samen met Shirin van Anrooij weg uit de groep met favorieten. Op de VAM-berg in Drenthe versloeg ze haar medevluchtster in de sprint en kroonde ze zich tot Nederlands kampioen. "Ik voelde mij de hele dag goed. Het was niet een hele lange koers en ik had niet het gevoel dat mijn nekkie eraf lag. Ik had dus wel wat vertrouwen, maar ik wist dat ik Van Anrooij niet moest onderschatten", vertelt Markus.

So proud of this one! Thanks team 🤗 Unbelievable ! #samenwinnen https://t.co/GipUvhFctu — Riejanne Markus (@Riejannee) June 26, 2022

Amy Pieters Riejanne Markus volgt Amy Pieters op, die vorig jaar het kampioenschap op haar naam schreef. De wielrenster uit Zwanenburg liep bij een valpartij in december zwaar hersenletsel op en kon haar titel dit jaar daarom niet verdedigen. "Ik koers het hele jaar met Amy in mijn hoofd. Voor de start hadden wij een mooi moment waarbij wij de stichting van Amy Pieters lanceerden. Dat was ook wel emotioneel, want ik ben best goed bevriend met haar. Ik hoop dat ik haar een beetje recht kan doen met de trui en dat Amy trots op mij is", vertelt een hoorbaar geroerde Markus. Donderdag start Markus in de Giro voor vrouwen. Daarna staat de Tour de France Femmes op het programma voor de wielrenster uit De Zwarte Kat (gemeente Amstelveen).