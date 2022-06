Amy Pieters werkt aan herstel: "De volgende stap is dat ze zelf leert praten"

In een openhartige reportage van de NOS is te zien hoe het met Amy Pieters gaat. Op 23 december kwam zij zwaar ten val en liep ze hersenletsel op. "Er is mondjesmaat progressie. Ze revalideert in Dordrecht, maar in de weekenden is ze nu thuis", aldus vader Peter Pieters.

Amy Pieters in 2021 - Orange Pictures

"Ze moest eerst zelf leren ademen, vervolgens moest ze leren eten en nu eet ze eigenlijk al volledig met ons mee. De volgende stap is dat ze zelf leert praten", vervolgt Peter Pieters. Na loodzware maanden ziet de familie vooruitgang, het besef is er ook dat het een lang en onvoorspelbaar proces is. Deels is de Noord-Hollandse nog verlamd. "Haar rechterarm en rechterbeen, dat gaat nog niet. Ze moet overal bij geholpen worden. Maar we blijven hoop houden. Ook de behandelend artsen zien vooruitgang."

Hoe het herstel gaat is niet te voorspellen. De familie ziet wel dat ze stappen zet. "Ze begrijpt steeds meer als je iets vraagt. Dan knikt ze ja of nee. Je merkt ook steeds meer dat ze haar eigen wil weer kan uiten. Dat ze af en toe nee zegt. Wil je eten? Nee. Maar ondanks alles is ze vrij optimistisch, vrij vrolijk in de omgang", vertelt Pieters.