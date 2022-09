Voor Tessa Neefjes uit Wervershoof glanst iedere gouden medaille nu nog meer

Feest in Wervershoof, want Tessa Neefjes (26) werd zondag Nederlands kampioen op de mountainbike. Een rood-witte trui én een gouden medaille: het was een jaar of zes geleden een utopie. Een zwaar ongeluk betekende bijna het einde van haar sportloopbaan. "Ik ben weer op nul begonnen. Daarom geeft iedere medaille nu extra glans."

Gravelbiken is een opkomende wielerdiscipline, overgewaaid uit Amerika. Het is een mix van wielrennen, veldrijden en mountainbiken. Ideaal voor Neefjes dus, bij wie het op onverharde ondergronden rijden de voorkeur geniet. "In het gravelbiken komen al mijn favoriete disciplines terug. De ene keer kom je onder het stof aan, dan weer rijd je vanwege het weer in een grote modderpoel."

De vlag en ballonnen bij het ouderlijk huis verraden de bijzondere prestatie van Tessa. Vol trots showt ze haar medaille én bijbehorende trui. Maar heel veel om te genieten van dit succes heeft de alleskunner op twee wielen niet, want over een kleine twee weken wacht de volgende horde: het eerste WK gravelbiken, in Italië.

Praten over haar kansen op een wereldkampioenschap, een tafel bezaaid met gouden medailles. Het leven zag er lange tijd heel anders uit voor Tessa, na een ernstig ongeluk, zo'n zes jaar geleden. Tijdens een training in de Ardennen ging het helemaal mis. "Er kwam een vrachtwagen op mijn weghelft. Ik brak mijn rug en had in totaal 16 botten gebroken."

Kon ze ooit nog lopen? Kwam ze in een rolstoel terecht? "In het begin kon ik mijn been niet bewegen...", zegt ze. Tessa lag vier maanden vlak, op de bank. "Ik weet nog dat ik een rondje om de tafel mocht lopen. Dat was al heel wat. Ik moest echt weer vanaf nul beginnen. Het herstel heeft lang geduurd, want ik bleef heel lang last van mijn rug houden. Maar ik ben altijd doorgegaan en die instelling heeft geholpen. Maar dat ik nu weer zo kan fietsen, had ik niet verwacht."

'Doorbijtertje'

Regelmatig nog traint ze mee met de mannen van wielervereniging West-Frisia uit Enkhuizen, waar ze zich onder de vleugels van wielrenner Tino Haakman flink ontwikkelde. De Enkhuizer is haar trainer en kent de Wervershoofse als geen ander. "Ze is een doorbijtertje. Eentje die altijd doorzet. 'Normale' mensen waren gestopt na haar ongeluk, maar zij niet. Ze is sterker, krachtiger en gemotiveerder teruggekomen dan ooit", aldus Haakman. "Ik vind het echt heel knap wat ze nu presteert."

Bij het gravelbiken of op de mountainbike, ze rijgt de overwinningen de laatste tijd aaneen. "Voorheen keek ik altijd vooruit. Ik genoot er niet echt van. Nu knijp mezelf wel eens in mijn arm: 'Is dit echt?' Ik sta er extra bij stil. Iedere gouden medaille geeft nu nog meer glans."