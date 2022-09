Gravelbiken steeds meer een hype: maar ook in West-Friesland?

Want ook West-Friesland kent een talent in de gravelscène: de 26-jarige Tessa Neefjes uit Wervershoof. Als eerste Nederlander neemt ze deel aan de allereerste WK Gravel op 8 en 9 oktober in de regio Veneto, het noordoosten van Italië. Door te winnen in het Franse Milau won Neefjes een ticket naar het wereldkampioenschap.

Gravelbike veel verkocht?

Zit de verkoop van gravelbikes in de lift? "Ja, zeker. We zien een toename in het aantal aanvragen, het wint aan terrein in West-Friesland. Geen enkele fietsfabrikant of fietsenwinkel aarzelt nog", merkt Gerlof van Jaarsveld, oprichter van Salomo Bikes in Medemblik. "Het valt qua parcours nog wel mee, vergeleken met landen als Duitsland of België."

Van Jaarsveld denkt dat gravelen nog populairder wordt, mocht Neefjes gaan schitteren op het wereldkampioenschap. "Ze is erg gedisciplineerd. Ze is ook een kanshebber, denk ik. Ze is echt héél goed." Want afgelopen zaterdag won Neefjes nog een gravelkoers in Veenhuizen. Ook de koerzen in Houffalize en Milau trok ze over de streep, waarna ze zich kwalificeerde voor het wereldkampioenschap.