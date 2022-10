Vliegensvlugge tegentreffer Helmond Sport nekt Jong Ajax

De wedstrijd was nog geen minuut oud, toen een hard schot van Helmond Sport-middenvelder Elmo Lieftink pardoes in het doel eindigde: 0-1. Het duurde daarna even voor Jong Ajax gevaarlijk werd. Twee schoten van Youri Regeer werden gekeerd door Mike Havekotte. Na een sterke fase van de Brabanders nam de thuisploeg het initiatief over.

De Amsterdamse beloften dachten na een halfuur op gelijke hoogte te komen. De grensrechter constateerde echter buitenspel, waardoor er een streep ging door het doelpunt. In de tegenaanval werd een schot van Martijn Kaars (oud-FC Volendam) verijdeld.

