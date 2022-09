Prachtige treffer Hlynsson helpt Jong Ajax aan punt tegen tiental PEC Zwolle

Jong Ajax had ruim driekwart wedstrijd een man meer tegen koploper PEC Zwolle. Doelman Jasper Schendelaar pakte namelijk rood. Slechts één keer werd geprofiteerd van de overtalsituatie via Kristian Hlynsson, maar wel op schitterende wijze: 1-1.

Jasper Schendelaar kwam ver uit zijn doelgebied en miste de bal volledig. Daardoor mocht de oud-doelman van AZ en Telstar eerder gaan douchen. Ondanks het ondertal kreeg PEC nog een goede kans via Davy van den Berg. Hij schoot via een Ajacied de bal rakelings naast het doel.

Het eerste kansje was voor Lennart Thy na vier minuten, maar die schoof de bal in de handen van Tom de Graaff. Thy bleef de meest gevaarlijke man bij de Zwollenaren. Zo werd een hard schot in de korte hoek gekeerd en tikte Dean Huiberts de bal op de paal. Eerder had de Duitse spits al een gevaarlijke bal op het doel gekopt. Op het moment dat PEC Zwolle steeds meer de overhand nam, moest het met tien man verder.

Onverwachte gelijkmaker

Na de rust was het Zwolle dat de eerste kans creëerde. Na een mooie aanval schoot Haris Medunjanin (oud-AZ) de bal voorlangs. Even later was hij wél de gevierde man aan de zijde van Zwolle. De Bosniër schoot snoeihard de bal achter De Graaff: 1-0. De koploper van de eerste divisie kwam dus met tien man op voorsprong. Christian Rasmussen zorgde een kwartier voor tijd pas de eerste kans van Jong Ajax. Verdediger Kik Pierie dwong Mike Hauptmeijer even later tot een knappe redding.

Dat bleek een startschot voor de gelijkmaker, want Kristian Hlynsson maakte uit het niets 1-1. De IJslander haalde verwoestend uit en schoot fraai binnen. In de blessuretijd kwamen de Amsterdammers nog goed weg, nadat Van den Berg op de paal schoot. Desondanks namen de Amsterdammers een puntje mee uit Zwolle.

Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Aertssen, Warmerdam, Pierie, Milovanovic; Fitz-Jim (Jermoumi/55), Hlynsson, Regeer (Vos/46); Banel (Delgado/84), Rasmussen, Misehouy (Giovanni/61)