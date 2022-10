Alkmaar houdt miljoenen over en sluist het terug naar inwoners, organisaties en bedrijven

De gemeente Alkmaar houdt tot haar eigen verbazing 11,5 miljoen euro over voor de algemene reserve. Het college wil dat geld gebruiken om inwoners, organisaties en bedrijven door de crisis heen te loodsen. Een van de voorstellen is de regels voor de AlkmaarPas te verruimen, zodat 4.500 extra huishoudens van de kortingskaart kunnen profiteren.

De gemeente Alkmaar heeft dit jaar genoeg vet op de botten met een overschot van 11,5 miljoen euro. Vorig jaar was dat bijna de helft minder met een bedrag van 5,9 miljoen euro.

Met de stijgende energieprijzen komen steeds meer Alkmaarders moeilijk rond. Om te voorkomen dat de armoede stijgt en bedrijven en organisaties omvallen, wil het college diep in eigen buidel tasten. "Een groot positief resultaat met meer geld dan we hadden verwacht. Daar zijn we best trots op", zegt de nieuwe wethouder van Financiën Nicole Mulder.