Gemeente sluit 2020 af met positief resultaat: "Netjes binnen de begroting"

De gemeente Alkmaar heeft 2020 met een positief financieel resultaat afgesloten. De algemene reserve wordt verrijkt met 5,9 miljoen euro. Dat is volgens wethouder Financiën Pieter Dijkman mede te danken aan steun van de landelijke overheid. "We zijn enorm geholpen met de zes miljoen euro, die we het afgelopen jaar ontvingen. Daarmee hebben we veel steunmaatregelen kunnen financieren."