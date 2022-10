Anderhalf jaar cel voor Jacintha M. die sekswerker verkrachtte en mishandelde

De 27-jarige Jacintha M. uit Zeeland moet anderhalf jaar de cel in voor het mishandelen en verkrachten van een sekswerker in een hotel bij Schiphol in 2016. Ook moet ze het slachtoffer 20 duizend euro betalen aan schadevergoeding. Haar vriend Erno B. werd eerder al veroordeeld voor de verkrachting.

De verdachte en haar vriend Erno B. uit Alkmaar hadden een seksafspraak met het slachtoffer in een hotel vlakbij Schiphol. Afgesproken was dat er een lichte vorm van SM zou worden gebruikt. De sekswerker twijfelde om naar binnen te gaan aangezien ze haar telefoon in moest leveren en de man in de auto al erg agressief overkwam.

Uiteindelijk werd ze door Jacintha M. toch overgehaald om mee te gaan. Die avond veranderde voor het slachtoffer in een nachtmerrie. Zo werd haar keel dichtgeknepen, werden er sigaretten op haar tepels uitgedrukt en werd ze geslagen met een tentstok. Ook werd ze met een doucheslang anaal verkracht. "Ik had gruwelijke pijn en was die nacht ontzettend bang om mijn leven te verliezen", vertelde het slachtoffer eerder tegen NH Nieuws.

Grenzen

De rechtbank oordeelt dat beide verdachten er niet van uit hadden mogen gaan dat het slachtoffer instemde met de seksuele en gewelddadige handelingen. Ze wisten volgens de rechtbank dat het slachtoffer van tevoren al zenuwachtig en in paniek was. De twee hadden daarom alert moeten zijn op de grenzen van de vrouw.

Eerder verklaarde Jacintha M. dat ze juist het gevoel had dat het slachtoffer het naar haar zin had. Ze zou ook alle kans hebben gehad om aan te geven als ze zich ergens niet goed bij voelde. De rechtbank gaat daar niet in mee. "De verdachte heeft met haar handelen op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer."

Te lage straf

Het slachtoffer, dat graag anoniem wil blijven (naam bekend bij redactie), vindt de straf te laag maar is wel tevreden dat er nu een veroordeling ligt. "Het is Nederland dus hoeveel straf kun je verwachten? Ik hoop vooral dat er meer vrouwen opstaan die dit verhaal herkennen en ook aangifte doen. Ik heb namelijk het gevoel dat ik lang niet het enige slachtoffer ben."

Jacintha M. heeft nog aangegeven graag in gesprek te willen met het slachtoffer maar die heeft daar zelf geen behoefte aan. "Ze vertelde dat ze erg geschrokken was maar wel pas na zes jaar! Pas op het moment dat justitie achter haar aanzit. Als ze nou haar straf accepteert en niet in hoger beroep gaat, zal ik het misschien overwegen."

Eigenlijk wilde de rechtbank de verdachte voor twee jaar de cel in hebben. Maar omdat het lang heeft geduurd voordat de zaak tijdens een zitting werd behandeld, is de straf verminderd naar 18 maanden. Erno B. werd eerder al veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van drie vrouwen.