1,5 jaar cel geëist tegen vrouw vanwege verkrachten sekswerker: "Vreesde voor mijn leven"

Hoe ver kun je gaan tijdens een SM-date en wanneer ga je een grens over? Over die vraag ging het vandaag bij de rechtbank in Haarlem, waar de 27-jarige Jacintha M. uit Zeeland terecht stond voor verkrachting en mishandeling van een sekswerker. Justitie vindt dat de verdachte duidelijk veel te ver is gegaan en eist anderhalf jaar cel.

Nog voordat Jacintha M. haar vriend Erno B. en het slachtoffer in oktober 2016 goed en wel hadden ingecheckt in een hotel bij Schiphol ging het al mis. Het slachtoffer moest haar telefoon inleveren. "Ik had er geen goed gevoel over", vertelt Jane, die anoniem wil blijven en daarom graag een gefingeerde naam wil gebruiken. "Het was uiteindelijk Jacintha die mij gerust probeerde te stellen, lief voor me was en me uiteindelijk overhaalde toch mee te gaan."

Eenmaal in de hotelkamer ging het vreselijk mis. Bij binnenkomst kreeg de voormalig sekswerker al een klap in het gezicht. Daarna werden ook peuken op haar borsten uitgedrukt, kreeg ze klappen met tentstokken en werd ze onder andere anaal verkracht met een doucheslang. "Ik had gruwelijke pijn en was die nacht ontzettend bang om mijn leven te verliezen", aldus Jane tegen NH Nieuws.

Cruciale rol

De 53-jarige Erno B. uit Alkmaar werd vorig jaar al veroordeeld voor verkrachting en mishandeling van drie vrouwen. Hij kreeg 5,5 jaar gevangenisstraf en is in beroep gegaan tegen dat vonnis. Nu staat dus zijn vriendin Jacintha terecht die volgens justitie medeschuldig is. "De verdachte heeft een cruciale rol gespeeld", aldus de officier van justitie. "Ze wist dat het slachtoffer bezorgd was maar heeft haar toch naar binnen gehaald en geen rekening gehouden met haar grenzen."

De seksdate eindige nadat Jane door een drugscocktail en alle mishandelingen buiten westen raakte en wakker werd in het bad van de hotelkamer. De twee gingen ervandoor en lieten de helft van het afgesproken bedrag achter. "We hadden haar voor vier uur geboekt, maar omdat ze zo fout ging op de drugs heeft B. de helft betaald", aldus de verdachte.