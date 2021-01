Alkmaarder opnieuw voor de rechter voor verkrachtingen: "Het is een monster"

ALKMAAR - Een 52-jarige Alkmaarder moet, als het aan justitie ligt, 4,5 jaar de cel in omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan de verkrachting van drie vrouwen. De slachtoffers werden tijdens seksdates gedrogeerd en zwaar mishandeld. "Het is een nachtmerrie waar je niet uit kunt ontsnappen", aldus één van de slachtoffers.

"Er is wel grensoverschrijdende seks geweest, maar er zijn geen grenzen overschreden", zo noemde de 52-jarige Erno B. een sm-date die hij en een vriendin hadden met een sekswerker in oktober 2016 in een hotel bij Schiphol. Eigenlijk wilde hij carte blanche om met haar te laten doen wat hij wilde, maar daar ging de vrouw niet mee akkoord. Het zou gaan om lichte sm, maar al bij binnenkomst kreeg ze meteen een harde klap in haar gezicht.

Het bleef niet bij slaan volgens de vrouw, die ook bij de rechtszaak aanwezig was om een slachtofferverklaring voor te lezen. Ze kreeg een drugscocktail en werd tegen haar wil anaal verkracht. Ook werden er sigarettenpeuken op intieme delen van haar lichaam uitgedrukt en werd ze gedwongen tot poep- en plasseks.

Ze werd uiteindelijk wakker in de badkuip nadat haar keel net zo lang was dichtgeknepen totdat ze flauwviel. "Hij heeft de hoop en het licht bijna uit mijn leven geslagen. Ik was bang om mijn leven te verliezen", vertelde ze huilend tijdens de zitting. "De gevolgen van die nacht voel ik nog steeds. Ik durfde pas jaren later weer in bad."

'Spelen'

Erno B. zag in haar ogen wel dat ze het spannend vond, maar dat was vooral aan het begin van de avond. "Ze nam vooral zelf veel initiatief en vond het wel geil allemaal. Ik heb nooit angst bij haar gezien. Ze heeft nooit aangegeven dat ze weg wilde of het niet leuk vond." De sekswerker werd uiteindelijk slapend achtergelaten in het hotel en kreeg de helft (400 euro) van het afgesproken bedrag. "Het was niet gegaan zoals we hadden gehoopt. We zouden vier uur 'spelen' maar ze had twee uur naast ons op bed gelegen."

De officier van justitie rekende het de verdachte zwaar aan dat hij grenzen heeft overschreden. De Alkmaarder was bovendien al een 'gewaarschuwd man'. In 2016 werd Erno B. tot vier jaar cel veroordeeld voor het verkrachten van twee vrouwen. Dat de vrouwen wisten dat ze op een sm-date waren en dat daar bepaalde seksuele handelingen bij horen, was volgens de officier geen excuus. Ze vergeleek het met een voetbalwedstrijd waarbij er spelregels zijn.

Tekst loopt door onder de video .