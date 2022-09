Pedagogisch medewerker voor de rechter om verkrachting tijdens SM-date

Even terug naar oktober 2016. Erno B. en zijn vriendin Jacintha M. hadden een seksdate met een sekswerker in een hotel bij Schiphol. Het zou gaan om lichte SM, maar al bij binnenkomst kreeg de sekswerker meteen een harde klap in haar gezicht. Het was het begin van een nacht waarbij het slachtoffer vreesde voor haar leven.

Want het bleef uiteindelijk niet bij een klap in het gezicht. Tijdens een eerdere rechtszaak tegen Erno B. werd duidelijk dat ze ook een drugscocktail kreeg en tegen haar wil anaal werd verkracht. Ook werden er sigarettenpeuken op intieme delen van haar lichaam uitgedrukt en werd ze gedwongen tot poep- en plasseks.

"Het slachtoffer was altijd in de veronderstelling dat Jacintha M. ook een slachtoffer was, maar in werkelijkheid werkten ze nauw samen", dat vertelt Niels Dekker die de voormalige sekswerker bijstaat namens de organisatie Namens de Familie dat opereert onder de vlag van Slachtofferhulp Nederland.

Pedagogisch medewerker

"De twee waren gewoon een team, de vrouw is medeschuldig aan de nachtmerrie", vervolgt Dekker. Het was M. die het slachtoffer, volgens Dekker, gerust wilde stellen toen ze het gevoel had dat er iets niet pluis was en rechtsomkeert wilde maken. "De verdachte vertelde haar dat ze zich geen zorgen hoefde te maken en toen heeft ze zich toch over laten halen."

"Het feit dat de verdachte ook nog eens pedagogisch medewerker is, is volgens het slachtoffer onverteerbaar. Juist zij zou moeten weten wat dit doet met een mens. Ze zou nooit meer dit werk mogen doen."

Later vandaag spreekt NH Nieuws ook met het slachtoffer, ze wil graag andere vrouwen waarschuwen. "Ze is ervan overtuigd dat er meer slachtoffers zijn. In de escortbranche zijn mensen terughoudend om naar de politie te stappen uit schaamte. Dat terwijl justitie deze zaak juist heel serieus heeft opgepakt."