Jongeren vertellen eigen verhaal in korte film 'Kifesh': "Zoveel blijft onder de radar"

In een wereld waar iedereen zijn oordeel al klaar heeft, is het niet makkelijk om je gevoelens te delen. Toch hebben veel jongeren de behoefte om te praten en gehoord te worden, merkt de Amstelveense jongerenstichting Future Face. Gisteren presenteerde een groep jongeren van Future Face in Cinema Amstelveen de korte film 'Kifesh', een rauwe verfilming van hun eigen binnenwereld.

Een scène uit de shortfilm Kifesh gemaakt door jongeren van Future Face - Future Face

Kifesh betekent 'Hoezo?' of 'Wat is er aan de hand?' in het Marokkaans. Het woord is populair in straattaal en omschrijft precies de behoefte van de jongeren: oprechte interesse in hun leefwereld. De film Kifesh is het eindproduct van het project InnerWorld, waarin de jongeren door middel van acteren, scenario schrijven, produceren en editing op zoek gingen naar hun eigen binnenwereld. Ze werden hierin begeleid door acteerschool Klas Alpha.

"We zijn bij dit project anders te werk gegaan dan bij andere films. We wilden eerst de acteurs zoeken en op basis daarvan de verhalen zoeken." Op die manier heeft Baroud geprobeerd samen met regisseur Wes Mutsaars verhaallijnen neer te zetten die zo dicht mogelijk bij de rauwe werkelijkheid liggen. De film snijdt thema's als discriminatie en pestgedrag aan, maar ook minder voor de hand liggende thema's die volgens Baroud te vaak onder de radar blijven. "Manipulatie, machtsverhoudingen, geld, status en het continu maar bezig zijn om gezien te worden", somt hij op. "De verhalen zijn schrijnend en moeten eerst verteld worden voor we een verandering kunnen maken door bijvoorbeeld beleid aan te passen." Tekst gaat verder.

Het project komt niet uit de lucht vallen, want uit onderzoek van de GGD blijkt dat de helft van de Noord-Hollandse jongeren zich matig tot zeer eenzaam voelt. Eenzaamheid gaat hand in hand met klachten als angst, depressie, stress, verslaving en zelfmoordgedachtes. De beste weg naar herstel is door te praten over waar je tegenaan loopt.

De achttienjarige Justin Tebbema speelt bijvoorbeeld een ambitieuze jonge rapper die ten prooi valt aan een manipulatieve muziekproducer. Hij herkent de stress van zijn personage Hugo voor het maken van de juiste keuzes wel. "Het project is goed geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling", vertelt Justin na afloop van de première aan NH Nieuws. "We hebben veel gesprekken gevoerd over wie ik zelf nou eigenlijk ben." Bij Kimya, gespeeld door Nikki Khosrudi, liepen de emoties zo hoog op dat het meisje besluit om een mes op haar pols te zetten. Het was voor haar behoorlijk emotioneel om die heftige scène terug te zien. Die gevoelens van toen ik acteerde kwamen weer in me op", vertelt ze. "In het echte leven ben ik een stuk vrolijker hoor", voegt ze er snel aan toe. "Maar ik herken wel dat ik negatieve emoties vaak binnenhoud." Tekst gaat verder onder afbeelding.

De heftige scène uit Kifesh waarin Kimya, gespeeld door Niki Khosrudi, overweegt om zelfmoord te plegen - NH Nieuws

Acteur Sokol Biblekaj vond het vooral heel bijzonder om te zien hoe zijn vrienden en familie op zijn acteerprestatie reageerden. "Die reacties hebben een aparte plek in mijn hart. Ik had niet verwacht dat zij ook zo zouden reageren", vertelt hij.

Tijdens het project InnerWorld gingen jongeren van Future Face tussen de 15 en 21 jaar tijdens een serie van zeven lessen acteerlessen op zoek naar hun 'innerlife'. Naast de korte film Kifesh maakte de jongeren ook een videopodcast, met een kijkje achter de schermen. Future Face heeft voor het project subsidie van ontvangen van de gemeente Amstelveen en werkte daarnaast samen met Platform C en acteerschool Klas Alpha. Het is de bedoeling dat het project ieder jaar een vervolg gaat krijgen.

De bijzondere band die de jongeren met Baroud hebben opgebouwd komt misschien nog wel het best tot uiting wanneer zij luid applaudisserend 'boomer' (red.: 'ouder' persoon) door de zaal schreeuwen als hij op het witte doek verschijnt. Hij is duidelijk een boomer die de jongeren wél begrijpt en dat komt vooral voort uit persoonlijke ervaringen. Baroud ziet de première van Kifesh vooral als een mijlpaal in zijn strijd om jongeren een podium te bieden. "Daar zijn middelen en geld voor nodig, maar het systeem is heel stroperig en jongeren willen nú en snel." Ook Baroud kampte toen hij jong was met problemen. Dit leidde uiteindelijk tot een serieuze zelfmoordpoging "Ik heb een streep op mijn pols staan die me aan dat moment herinnert en nu sta ik hier", vertelt hij zondagavond trots aan een zaal vol mensen.