Jongens krijgen na drie jaar hun skatepark: 'Lang uitzichtloos, maar droom die uitkomt'

Toch heeft de wethouder een moeilijke boodschap voor toekomstige Tijns en Sems die het heft in eigen hand willen nemen om hun droom te realiseren. "Heel veel sneller kan het niet: onderzoeken en bestemmingsplanwijzigingen kosten tijd, daar zitten soms ook wettelijke termijnen aan. Maar we doen er alles aan om de jeugd zo goed mogelijk te betrekken, zodat we er jarenlang plezier van gaan hebben."

Wethouder Ruimtelijke Ordening Floor Gordon zegt het gevoel te herkennen. "Terwijl ik nog snap welke stappen we allemaal moeten zetten en als je jong bent wil je natuurlijk dat die skatebaan zo snel mogelijk gebouwd wordt", is haar reactie.

NH Nieuws publiceert later vandaag een verhaal waarin we onderzoeken hoe overheden en beleidsmakers jongeren beter bij hun leefomgeving kunnen betrekken en kunnen voorkomen dat ze gedemotiveerd raken door langslepende procedures.

Tijn en Sem begrijpen de boodschap van de wethouder best. De jongens zijn 'heel blij' dat de gemeente hun wensen serieus heeft genomen, maar die kan nog wel iets leren van de samenwerking, vindt Sem. "Soms hoorde je twee of drie maanden niets, en dan vraag je je af of het nog on topic was, maar achter de schermen gebeurde wel veel."

Uitrazen in coronatijd

Dat de Amstelveense jeugd toe is aan plekken waar zij kan uitrazen, blijkt wel uit de jeugdoverlastcijfers van de politie. In coronatijd, toen jongeren het van hun eigen buurt moesten hebben, nam het aantal overlastmeldingen sterk toe (van 134 in 2019 tot 330 in 2021). Dat is meer dan een verdubbeling van het aantal meldingen.

Jashin Baroud van jongerenorganisatie Future Face herkent dat jongeren in deze periode meer herrie schopten, omdat ze 'geen uitlaatklep hadden'.

Nuance

Een woordvoerder van de gemeente nuanceert de cijfers: "Onder jongeren is als gevolg van bijvoorbeeld (tijdelijke) sluiting van de scholen verveling toegenomen, waardoor zij vaker op straat te vinden waren. Tegelijkertijd zagen we dat als gevolg van dat iedereen vaker thuis was, ook de tolerantie minder was."

Het aantal meldingen van jeugdoverlast nam in de eerste twee maanden van dit jaar met 33% af ten opzichte van de eerste twee maanden van vorig jaar.