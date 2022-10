Alkmaars eerste museumnacht een groot succes: "Museumnacht 2023 komt er sowieso"

De eerste Museumnacht in Alkmaar was een succes en er komt zéker een tweede editie. Dat melden de organisatoren aan NH Nieuws. De kaarten waren op voorhand allemaal verkocht en de vier locaties in en rondom de stad zijn door ruim duizend mensen bezocht. "Er zijn nog nooit zoveel jonge mensen over de vloer geweest."

Voor vijf euro en met een polsbandje kon je de Kunstuitleen, het Grafisch Atelier en Hal25 bezoeken. "En echt iedereen is enthousiast. Op alle plekken was het druk, maar wel gezellig druk", aldus Zilver.

De 24-jarige organisator Zilver Dirks moet nog bijkomen van de 'fantastische', nacht, vertelt ze tegen NH Nieuws. "Onwerkelijk dat het nu voorbij is. We zijn hier een jaar mee bezig geweest." In oktober vorig jaar ontstond namelijk het idee: Alkmaar heeft, zoals elke grote stad, een museumnacht nodig!

"Tijdens het dweilen vannacht hebben we al meerdere keren tegen elkaar gezegd: de Museumnacht is vanaf nu elk jaar"

"Groepen jongemannen van in de twintig, jonge meiden, dertigers, alternatieve mensen, maar ook wat meer Waagplein-publiek: de bezoekers waren heel divers en we zagen mensen die we hier nog nooit hadden gezien.", laat Eva Groentjes van het Stedelijk Museum weten.

Maar ook de bekende gezichten waren aanwezig. Één man van in de tachtig die elke zondag in het museum met zijn vrouw koffie komt drinken had in z'n eentje een kaartje gekocht. "En hij deed echt aan van alles mee. Ook mét de jongeren. Hij vond het helemaal fantastisch. We zijn helemaal in de gloria en er is ook nog eens helemaal niks stukgegaan."

In het hele Stedelijk Museum was er vanaf zeven uur 's avonds tot middernacht van alles te beleven. Alle expositieruimtes van het Stedelijk Museum stonden open voor publiek. Hier kon je Virtual Reality ervaren, meedoen aan 'tekenen onder invloed', lichtinstallaties bekijken en er was een naakte danser te vinden. In de foyer was er live muziek te horen.

Onze mediapartner Alkmaar Centraal bezocht de vier locaties en maakte beelden.

