Megaterras op braakliggend stuk asfalt: 'terrasfalt' bij Hal 25 in Alkmaar

ALKMAAR - Hal 25 heeft een stuk asfalt omgetoverd tot een groot terras. "Nu hebben we 1500 vierkante meter terrasfalt."

Het terras heeft maar liefst 150 zitplaatsen. En het is ook nog eens heel ruim opgezet. "Zo kan iedereen zich vrij manoeuvreren," vertelt een Ervin Skelic van Hal 25.

De gasten kunnen hun eten en drinken zelf binnen ophalen. "Bediening op het terras vonden wij niet zo handig."

De gasten bij Hal 25 zijn tevreden. "Het is hier lekker rustig. En het is heel erg fijn dat de terrassen weer open zijn." Skelic is het daar mee eens: "Alkmaar, laat je maar zien!"