De terrassen zijn weer open: pas op voor deze overstekende obers in Heiloo

Dat zegt een van de meiden in de bediening tegen NH Nieuws. Een aantal cafés aan de Heerenweg heeft vanaf vandaag op het Stationsplein een terras, omdat de ruimte binnen in de zaak en op de stoep beperkt is. "Ik werd net al bijna aangereden door een wielrenner. Het is wel even wennen", zegt een ander.

Om de obers een beetje te beschermen heeft de gemeente een bord geplaatst: "Pas op voor overstekende obers".

Bekijk hier hoe dat vandaag is gegaan: