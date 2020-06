Juichend het Waagplein op voor bier: "Alsof we wereldkampioen zijn"

Het is niet bij iedereen even duidelijk wat de terrasregels zijn. Hans Bloemen van De Zaak denkt dat er wel begrip is, zowel vanuit de handhavers als de terrasgasten. "Ik heb er zin in! We kijken gewoon hoe het loopt en als we ons best doen, komt het wel goed."

De terrassen zijn vanavond in ieder geval open tot middernacht. Dat zou een Alkmaarse vriendengroep die als eerste op het Waagplein zit, best eens kunnen gaan halen. "Alleen lig ik dan wel op de grond denk ik", zegt een van de jongens.