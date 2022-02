Is zoeken naar liefde op schaatsen leuker dan Tinder? "Dit is mijn eerste date sinds 3 jaar"

Je zal maar in de bloei van je leven zijn en door de lockdown nog nooit echt een leuke date hebben gehad. Gelukkig is jongerenorganisatie STAD altijd in voor een leuk evenement: in IJsbaan De Meent in Alkmaar werd gisteren gespeeddate op schaatsen, nét op tijd om niet alleen te zijn op Valentijnsdag.

Bekijk de reportage over speeddating on ice in Alkmaar - NH Nieuws

De 18-jarige Eline vertelt dat ze 'al drie jaar met corona zit' en Dating on ice dus haar eerste datingevenement is. "Ik zie wel dat de meeste mannen wat ouder zijn dan ik, dus dat wordt nog spannend." Gido van STAD Alkmaar heeft dit concept bedacht. Via Instagram konden jongeren van 20-25 jaar zich aanmelden. Een eerder geplande editie kon door corona niet doorgaan, maar een dag voor Valentijdsdag was het dan eindelijk zover. "Dertig jongeren hebben zich aangemeld", vertelt Gido tegen NH Nieuws. Daarvan zijn 26 jongeren komen opdagen: uit Alkmaar, Heerhugowaard, Oterleek en zelfs Hoofddorp. "Leuk om mensen uit Alkmaar te leren kennen", zegt de 21-jarige Koen. Maar het draait naast gezelligheid dus ook wel echt om de liefde. "Elk duo schaatst vijf minuten en dan wordt er gewisseld", aldus Gido.

Leuker dan een date in een restaurant, klinkt het van meerdere deelnemers. Maar mocht er nou niet helemaal uitkomen met je vragen, heeft Gido kaartjes gemaakt, zogenoemde ijsbrekers, met leuke vragen die je kan stellen aan de date. Krijg dit evenement nog een vervolg? "Daar denken we over na. Het is wel een succes, ik krijg allemaal leuke reacties. Hopelijk kan het met de coronaregels en de ijsbaan moet natuurlijk ook wel open zijn: dating on ice in de zomer wordt een beetje lastig."