Fotograaf Olaf Kraak in De Aftrap over biergooiers in het stadion: '3500 euro schade door een vol glas bier'

Je ziet het in bijna alle voetbalstadions in Nederland: om het minste of geringste vliegt het bier je om de oren. Soms om een goal te vieren, veel vaker uit agressie om de tegenstander te intimideren. Geen pretje voor sportfotografen, vertelt Olaf Kraak die met FC Volendam-speler Daryl van Mieghem te gast is in De Aftrap. "Een collega kreeg een paar weken geleden een vol glas bier op zijn computer. Stuk. 3500 Euro."

Biergooiers en vuurwerk maken het werk van fotograaf Olaf Kraak knap lastig - NH Sport / Edward Dekker

De KNVB probeert in samenwerking met de Nederlandse Sport Pers (NSP) daders op te sporen en een stadionverbod op te leggen. De bond heeft daarvoor een jurist aangenomen. Kraak heeft hoop dat dat helpt. "Vorig jaar zijn er 400 stadionverboden uitgedeeld, ten opzichte van 150 het jaar ervoor. De verwachting is dat het er dit jaar 500 tot 600 gaan worden." Korter lontje De IJmuidenaar signaleert dat mensen sinds de coronaperiode een korter lontje hebben gekregen. Niet alleen in het stadion, maar in de gehele maatschappij. Behalve bier dat in de rondte vliegt, knalt het vuurwerk in de stadions om je heen en zijn de scheldpartijen niet van de lucht.

Quote "Als wisselspeler krijg je op bezoek bij Feyenoord de volle laag. Gewoon van jongetjes van dertien jaar" FC Volendam-speler Daryl van Mieghem

FC Volendam-speler Daryl van Mieghem maakt dat al langer mee. "Als wisselspeler krijg je op bezoek bij Feyenoord de volle laag. Gewoon van jongetjes van dertien jaar. De rest er omheen staat te lachen van 'Kijk eens hoe goed hij dat doet'." Tekst loopt door onder de video.

Daryl van Mieghem: "Bij Feyenoord is het het meest extreem" - NH Sport / Edward Dekker

De Aftrap is elke vrijdag op tv te zien bij NH Sport. De eerste uitzending is om 17.10 uur en daarna kun je 'm elk uur in de herhaling bekijken. Bram Franken Erik-Jan Brinkman speelt wekelijks het spelletje Raak de Vlag tegen een (oud)voetballer. Dit keer is voormalig Jong AZ-speler Bram Franken zijn tegenstander. Als altijd sluiten we af met ons elftal van FC De Aftrap. Kun je niet wachten tot de uitzending op tv is? Kijk dan hieronder de hele uitzending van vrijdag 30 september! Tekst gaat verder onder de video.

De Aftrap van vrijdag 30 september met Daryl van Mieghem en Olaf Kraak - NH Sport / Edward Dekker

Volgende week zijn Telstar-speler Koen Blommestijn en teammanager Hans Bakker van FC Volendam te gast in De Aftrap. Heb je vragen en/of opmerkingen mail dan naar [email protected]